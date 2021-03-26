獨家》爲母籌錢治癌？ 男子當街持槍搶劫被路人壓制

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吳姓男子涉嫌持槍當街搶劫被捕。（記者黃美珠攝）
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣吳姓男子今天下午4點多持槍在新竹工業區內當街隨機搶劫路人，期間還朝其1被害人疑似連開2槍，所幸卡彈未造成人傷，他則被見義勇為的路人聯手壓制，交給獲報到場的警察，現偵訊中。
吳男聲稱他是不堪癌母醫藥費龐大才持朋友寄放的槍枝作案，無意傷人，只持槍恐嚇被害人夫妻並未開槍。
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