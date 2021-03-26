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    籌錢治癌母？男佯裝藝品賣家 約攜鉅款買家面交亮槍打劫

    44歲吳姓男子聲稱為了籌錢替母親治病，鋌而走險持槍搶劫。（圖由警方提供）

    44歲吳姓男子聲稱為了籌錢替母親治病，鋌而走險持槍搶劫。（圖由警方提供）

    2021/03/26 22:19

    相關新聞連結：
    獨家》為母籌錢治癌？ 男子當街持槍搶劫被路人壓制

    〔記者黃美珠／湖口報導〕新竹縣吳姓男子被控佯裝專賣高價藝品網路賣家，今天下午趁被害夫婦帶著百萬現身交易時，鑽入對方座車後行搶，被害人先後趁機脫逃，吳男尾隨下車，被見義勇為的另名吳先生與被害男子聯手壓制，吳男期間曾開槍，所幸沒有擊發。警方查扣作案槍械，同時起獲毒品吸食器，全案將依槍砲、強盜等罪嫌究辦。

    不過，44歲的吳男否認他有開槍，聲稱拿槍只是要威嚇對方，因為他知道子彈早已經受潮根本無法擊發。他說，改造槍是朋友去年11月寄放的，他母親1年多前檢查出來罹患癌症，每3週就要花掉8萬元，他的積蓄都花光了，實在不知該怎麼辦，3個月前開始籌劃，想假裝網路賣家跟買方互動後，約出後再持槍打劫。

    見義勇為的吳男說，今天下午約4點，他開車沿新竹工業區光復路南下，行經工業1路口時，看到9點鐘方向路口1輛停等紅燈的自小客車，有一對男女先後逃出，接著就是拿著槍的吳男從汽車右後座走出，跟著婦人快步追趕。

    吳男說，他立刻迴轉掉頭北上跟在3人後面，想說「埋伏在前」下車幫忙，但也顧忌對方有槍，而不敢輕舉妄動，只是先把車停靠在路邊。卻沒料到就在這時吳男經過竟動手想要搶車，他嚇了一大跳，立刻反擊，被害男駕駛也趕來幫他忙。

    但是對方手上畢竟有槍，他和被害男2人因此立刻閃避到車後，這時有聽到吳男扣板機的聲響2、3次，只是很幸運的都沒有擊發，否則後果不堪設想。最後他和被害男子決定奮力一搏，終於聯手把對方壓制在地，警察也獲報趕到場將吳男逮捕。

    持槍搶劫嫌犯吳姓男子，被見義勇為的民眾和被害人制伏，警方到場逮人。（圖由警方提供）

    持槍搶劫嫌犯吳姓男子，被見義勇為的民眾和被害人制伏，警方到場逮人。（圖由警方提供）

    嫌犯吳男犯案用改造槍械。（記者黃美珠攝）

    嫌犯吳男犯案用改造槍械。（記者黃美珠攝）

    嫌犯吳男（右）從白色汽車右後座下車後，直接尾隨被害婦人而去，婦人的丈夫舉起右手狀似試圖阻止。（記者黃美珠翻攝）

    嫌犯吳男（右）從白色汽車右後座下車後，直接尾隨被害婦人而去，婦人的丈夫舉起右手狀似試圖阻止。（記者黃美珠翻攝）

    圖為被害男駕駛趁機棄車逃出。（記者黃美珠翻攝）（記者黃美珠攝）

    圖為被害男駕駛趁機棄車逃出。（記者黃美珠翻攝）（記者黃美珠攝）

    被害人夫婦以為真的買到心愛的收藏，帶著百萬鉅款卻差點被持槍搶走。（記者黃美珠攝）請把包包變色、字馬賽克，謝謝

    被害人夫婦以為真的買到心愛的收藏，帶著百萬鉅款卻差點被持槍搶走。（記者黃美珠攝）請把包包變色、字馬賽克，謝謝

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