型男主廚賭掉前途 持玩具槍搶銀行重判7年8月

2019-10-08 18:41

〔記者楊國文／台北報導〕六福皇宮前主廚游甯鈞積欠800萬賭債，去年12月竟持玩具槍強盜新北市板橋陽信銀行溪洲分行，得手334萬6400元逃逸仍落網，一審依加重強盜罪判刑7年8月、竊盜罪判4月徒刑，上訴後，高等法院今駁回上訴，維持一審判決。仍可上訴。

29歲的游男案發前是六福皇宮主廚，前年曾參加國內美食展廚藝大賽，以「雪莉酒燜牛臉頰肉理獲得西式烹調項目的銅牌，登上新聞版面，但游男沉迷賭博，欠下百萬賭債，將愛車賓士E300以90萬元典當還債。

游男不捨愛車，心生歹念搶銀行，去年12月28日下午，游男帶著數個袋子及一把玩具槍，先偷走一台機車作為作案工具，返家變裝後，再闖進新北市陽信銀行向行員恫稱：「不要動，搶劫」、「我不想傷害大家，只想要錢」，從櫃檯及小金庫搜刮334萬6400元現金後騎車逃逸。

游男隨後到蘆洲微風運河停車場丟棄槍枝及贓車，並到距離300公尺處的流動式廁所換裝，搭計程車到北市的當鋪把愛車贖回，駕車躲回板橋住處，警方循線追查將他逮捕到案，在游男後車廂處起出233萬7700元贓款。

檢警偵辦時，游男供稱因沉迷百家樂線上賭博，欠下800多萬元賭債，向友人借錢及典當賓士車的錢想以小搏大卻賭輸，才起意搶銀行，得手後拿90萬元去贖回賓士車。

游男辯稱，他用的是的是玩具槍，無傷人意圖，不應該是加重強盜罪；但檢方認為這把玩具槍有一定重量，即使不能射擊，用來敲打也可能造成傷害，加重強盜罪沒限定凶器種類，只要客觀上足以對他人生命、身體和安全構成威脅就算，仍依加重強盜等罪起訴。

審理時，游男認罪；法官勘驗確認此玩具槍重逾1公斤，槍身為金屬製成、質地堅硬，雖不是槍砲彈藥刀械管制條例定義的管制槍械，仍屬可用來攻擊他人的鈍器，且本案銀行保全員、行員都因分辨不出是否為假槍、害怕游男會開槍而不敢反抗，仍依攜帶兇器加重強盜罪論處，認定游男所為嚴重危害社會治安，但考量犯後坦承犯行，已將強盜財物返還銀行，且他之前曾到兒少之家煮給院生食用，依加重強盜罪判刑7年8月，及以竊盜罪判4月徒刑。

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