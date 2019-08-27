沒做功課！搶銀行站錯櫃 搶不到半毛錢

2019-08-27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕47歲糊塗搶匪陳男昨持槍闖入彰化六信總社，卻對著開辦新戶櫃台喊「搶劫」，行員回答「這裡真的沒有錢」，還拉出抽屜給他看，這時警鈴響起，沒搶到半毛錢的搶匪落荒而逃，警方追逐500公尺，10分鐘後制伏陳男。

開辦新戶櫃台 真的沒錢

昨中午12點13分，陳男持改造手槍進入彰化市彰美路的彰化六信總社，他來到開辦新戶的櫃台，直接把身上側背包丟給行員，並要求裝錢，行員回答：「這裡真的沒有錢」，還拉出抽屜給他看，並把背包還給陳男。

陳男不死心，拿著背包轉向其它存提款櫃台，員工立即躲在桌下並按下警民連線，警鈴響起後，陳男顧不得沒搶到半毛錢，12點17分逃離現場。

警方出動線上警力圍捕，陳男逃到六信總社附近巷弄，逃竄時還對空開1槍，追逐500公尺後，警方12點23分將陳男制伏，起出其作案用背包，內有水果刀、改造槍枝及子彈11發。至於犯案原因，警方調查中。

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