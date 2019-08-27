彰化六信搶案10分鐘就逮到人 事後發現竟有這巧合

2019-08-27 11:01

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市第六信用合作社昨天發生持槍強盜案，陳姓嫌犯未得手逃逸僅10分鐘，即被員警圍捕逮獲，警方在偵查隊偵訊清查陳男背景資料時，突然發現昨天正巧是彰化警分局長林崇志的生日，眾人對此直呼：「實在太巧了！」還有員警說是分局長林崇志生日效應發威，讓搶匪無處可逃，迅速落網。

彰化縣長王惠美今天上午與彰化第六信用合作社理事主席溫永春前往彰化警分局，表揚破獲持槍強盜銀行案有功人員，並頒發獎勵金，鼓勵員警英勇執勤，包括中正派出所警員趙士宏、黃彥戩、支援警員邱傳進、蔡鈺偉等人通力合作，順利緝獲陳嫌。

王惠美說，彰化六信所發生的持槍搶劫案件，警方能夠在第一時間破案，第一是六信的員工很積極，在第一時間就按了報警鈴，第二是中正派出所的警員能夠迅速到現場，且不畏歹徒持槍，持續地和歹徒對峙，還有一些同仁也受傷了。

彰化六信理事主席溫永春表示，昨天整個過程看到警察同仁的專業與效率，尤其是他們的勇氣令人非常感動，他今天代表彰化六信來感謝慰勞他們。

彰化市六信發生持槍強盜，中正派出所警員趙士宏、黃彥戩第一時間到達現場圍捕犯嫌，犯嫌逃逸時除對空鳴槍，並持槍瞄準員警，事後手槍內發現有1顆有擊發痕跡的不發彈，惟2員仍不畏危險，持續追捕逃犯。本案從持槍強盜至遭員警制伏逮捕，過程僅10分鐘。

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