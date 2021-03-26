散布「桃園署立醫院」封院假訊息 刑事局約談5人送辦

網路散布桃園署立醫院封院等假訊息（記者邱俊福翻攝）

2021/03/26 15:03

〔記者邱俊福／台北報導〕今年1月間，有人在LINE群組、臉書散佈「桃園署立醫院（應是衛生福利部桃園醫院）封院了⋯」等假訊息，經嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心向警方舉發後，刑事局電信偵查大隊第一隊日前先後約談涉及散佈的3男2女到案，詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送檢方偵辦。

刑事局表示，劉女等5人，除1人是在臉書散佈不實訊息，其他4人都是在LINE群組散佈，到案時皆表達是轉貼而來，但卻無法交代來源，另5人都因相信內容是真實，才散佈，並未查證。

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該散佈的假訊息為「桃園署立醫院封院了，因為有醫師確診，臺北市立聯合醫院可能有醫師也感染，現在不准進入…桃園IKEA、大江購物中心、台茂購物中心在封館消毒，請戴好口罩！？」，影響公眾認知造成混亂。

刑事局提醒，依據109年2月25日公布的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，對於散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可依違反第14條規定，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，因此民眾對任何與疫情相關訊息應該以「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」發布訊息為主，不應未經查證即散布訊息，恐觸犯相關刑事責任，得不償失。

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