假消息別再轉傳了！竹北停8商場不是7/14開幕 最快也要9月

這兩天，新竹地區多個LINE群組和FB社團瘋傳一則「竹北遠百，預定7/14開幕」的訊息；對此，新竹縣政府和遠東集團今天都澄清，那是假消息，最快今年9月才有可能！（記者廖雪茹攝）

2021/02/26 16:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北停8停車場委託民間參與興建營運（BOT）案，被視為新竹縣第一座百貨商場，民眾頗為期待；但這兩天，新竹地區多個LINE群組和FB社團瘋傳一則「竹北遠百，預定7/14開幕」的訊息，還詳列各樓層規劃；對此，新竹縣政府和遠東集團今天都澄清，那是假消息，最快今年9月才有可能！

新竹地區多個LINE群組和FB社團轉貼「竹北遠百，預定7/14開幕」的訊息，不僅陳列多家進駐櫃位商家，甚至有各層樓的預計規劃，雖然文末註記「若有變更請依官方公告為主」，但已引起不少討論。

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縣府產業發展處長陳偉志澄清「那是假消息」；他表示，位在竹北市光明六路東一段與莊敬北路口的停8案，2017年06月動土開工，原預計今年7月完工試營運，受到疫情影響而展延，預計今年5月25日取得使用執照，之後著手內部裝潢，估計10月開幕，若業者趕工加快腳步，或許可提前迎賓！

遠東集團籌備單位也證實，一期主體工程都還在施工，尚未取得使用執照，怎麼可能7月開幕！一期主體建設完成後，才能進行二期內部裝潢，還有招商作業等工作，公司預計今年第三季開幕，如果各項程序都很順利，最快也要9月才有可能，目前各樓層規劃也尚未定案。

遠東集團打造的停8商場主體外觀，有別於一般人對百貨公司的形象，展現土黃顏色的圓樓造型，去年底也一度成為討論話題。

產發處表示，遠東集團的停8商場，規劃興建一棟地上10層、地下4層建築，採複合式商場經營，含公有停車場、百貨、超市、餐飲與休閒等多功能休閒空間；另在1樓規劃150坪公益空間，獨立進出供里民使用。

這兩天，新竹地區多個LINE群組和FB社團瘋傳一則「竹北遠百，預定7/14開幕」的訊息，還詳列各樓層規劃；對此，新竹縣政府和遠東集團都澄清，那是假消息！（擷取自LINE群組）

這兩天，新竹地區多個LINE群組和FB社團瘋傳一則「竹北遠百，預定7/14開幕」的訊息；對此，新竹縣政府和遠東集團今天都澄清，那是假消息，最快今年9月才有可能！（記者廖雪茹攝）

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