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終於找到北捷削筍翁 議員陳怡君成功幫繳一萬元罰鍰

北捷削筍翁為感謝民進黨台北市議員陳怡君代繳罰鍰，贈送近30顆高麗菜、竹筍等作物。（陳怡君辦公室提供）

北捷削筍翁為感謝民進黨台北市議員陳怡君代繳罰鍰，贈送近30顆高麗菜、竹筍等作物。（陳怡君辦公室提供）

2024/05/06 16:43

〔記者詹湘淇／台北報導〕淡水一名70歲老翁搭乘捷運時，因拿出菜刀削竹筍，違反《大眾捷運法》遭罰一萬元，民進黨台北市議員陳怡君曾承諾替老翁繳納罰鍰，幾經波折後終於與70歲老翁取得聯繫，也成功替他代繳罰鍰。

陳怡君說，由於她與老翁非親非故，無法直接代繳罰鍰，因此請捷運公司聯繫本人，原約定於4日見面，但因老翁賣菜地點隨消費人潮變動，陳怡君決定直接前往老翁住家，但因為老翁不識字，無法辨別地址，也難以透過周邊地標特徵找到位置，幾經波折後，隔日終於在淡水天元宮附近的山腰找到老翁本人。

老翁告訴陳怡君，由於竹筍蒂頭處理費時，他利用搭乘捷運空檔拿刀削除，結果因此觸法，原以為做完筆錄就沒事，不料挨罰一萬元重款，老翁當下聽到差點昏倒，拿到罰單後都睡不著覺，新聞曝光後感到很不好意思，甚至開玩笑表示想「移民」。

陳怡君說，為了表示謝意，離別前還送她近30顆高麗菜、竹筍等作物，並邀請她下次一起採收盛開的農作。

陳怡君表示，老翁年輕時在工廠工作40年，手被機器碾傷斷了兩指，現在與高齡97歲的叔叔相依為命，兩人以務農維生，種植竹筍、高麗菜、紅蘿蔔、小黃瓜等作物，運氣好時可以賣光，但有時連一包都賣不出去。

陳怡君說，老翁任勞任怨、不怨天尤人的精神，令她深受感動，希望所有農人都能得到大家的照顧。

為協助繳納罰鍰，民進黨台北市議員陳怡君幾經波折後終於找到北捷削筍翁本人。（陳怡君辦公室提供）

為協助繳納罰鍰，民進黨台北市議員陳怡君幾經波折後終於找到北捷削筍翁本人。（陳怡君辦公室提供）

北捷一名老翁因亮刀削筍挨罰，民進黨台北市議員陳怡君承諾協助代繳罰鍰。（陳怡君辦公室提供）

北捷一名老翁因亮刀削筍挨罰，民進黨台北市議員陳怡君承諾協助代繳罰鍰。（陳怡君辦公室提供）

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