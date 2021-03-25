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    Y女現身淚控上銬墮胎 丁允恭嫩妻回嗆：活在50年前密醫時代？

    丁允恭蔣姓嫩妻與Y女戰火未歇。（資料照）

    丁允恭蔣姓嫩妻與Y女戰火未歇。（資料照）

    2021/03/25 07:25

    〔即時新聞／綜合報導〕總統府前發言人丁允恭先前被爆出，與女記者在辦公處所發生關係，昨日懲戒法院認定丁的行為放蕩不檢，重判撤職、停止任用公務員兩年。與丁發生關係的女記者Y女昨日則上節目淚訴丁的所作所為，丁允恭的蔣姓嫩妻在臉書回嗆，兩女戰爭持續延燒。

    昨日Y女現身《東森財經新聞》的「這！不是新聞」節目，被問到與丁在金錢方面的往來，Y女稱沒有外傳的金援50萬，但坦言有要求丁金援，另外也提到墮胎一事，她稱自己墮胎三次，丁只有付一次的錢，而且第一次時自己想要把孩子生下來，但卻被丁拒絕，甚至在手術台上，手被銬住然後墮胎，而丁則神隱5天，這讓她感傷地說，覺得自己很下賤。

    對於Y女說法，丁允恭的蔣姓妻子在臉書表示，就50萬元部分，她當初是稱將近50萬，並附上34萬元的匯款紀錄，至於墮胎一事，她說「自最初起我先生就只知道第一次的墮胎，也是在兩人討論過後所做之決定」，因此丁當然有負擔第一次的費用，但第二、三次Y女都沒有告知懷孕，丁要如何負擔根本不知道存在過的手術費用。

    另外Y女稱被銬在手術台，蔣則質疑哪一家醫院可以做這種違法行為，而且墮胎手術要當事人同意，「何女的編劇能力，是否該加強一下？還是她是活在還有密醫時代的50年前？」

    蔣表示，有人問她女人何苦為難女人，但她與先生一直不想回應相關事件，「對於這半年來的歹戲拖棚，我實在很遺憾，也跟被打擾到的民眾及網友表達歉意」，她痛批Y女謊話連篇，她不再容許自己的家人受辱、被傷害。

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