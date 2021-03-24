小二生手臂大片瘀青 家長控中市補習班虐童

多位市議員陪同被補習班虐打的小二學童母親召開記者會控訴。（記者蘇金鳳攝）

2021/03/24 12:56

［記者蘇金鳳、陳建志／台中報導］台中市一所知名連鎖補習班驚傳發生一起兒虐事件，本月5日一位不具教師資格的安親班魏姓女教師，只因為小二學童喊了３聲老師，就突然失控毒打學童手臂，造成手臂嚴重瘀青，家長得不到補習班的道歉，今天透過市議員鄭功進開記者會，要求一個真相，要把不肖業者的行徑公諸於世。

教育局長楊振昇表示，事件3月5日發生，學校3月8日才通報，未符合在24小時通報的規定，要先開罰５萬，其次教育局與補教業者協商時，表示該名教師已離職，社會局也展開調查，若查有兒虐將開罰6至60萬，此外，因為社會局已認定是兒虐案，因此魏姓老師最重４年內將不得在全國任何一個補習班任職。

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警察局長楊源明表示，３月８日受理家長報案，3月17日已移送地檢署偵辦，有部份涉及兒少及偵查不公開，分局表示已同意給她看了，但不能錄影。

社會局表示，經社工訪視調查評估，補習班老師已違反兒少權法第49條第1項第15款「對兒童及少年為不正當之行為」，社會局依兒少權法第97條規定，可處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

市議員鄭功進、賴佳微、林祈烽、黃守達、林德宇等人今天陪同受虐學童母親召開記者會，受虐學童母親表示，３月５日當天，她的小孩寫完功課後，只叫了３聲老師，老師不知為何突發情緒失控，痛打孩子的手臂，打到整片手臂瘀青，孩子回家都不敢說。

媽媽表示，當天晚上老師竟還若無其事傳訊息誇獎孩子的國字掌握的不錯，對白天的事件隻字未提，平時都是阿嬤幫忙洗澡，當天晚上孩子說要自己洗澡，阿嬤還以為孩子已經長大了，直到深夜孩子連牙刷都拿不動，被孩子的姊姊發現，她才發現孩子竟被老師毒打。

媽媽哭著表示，孩子事件發生後，晚上都會做惡夢，只要功課不會做，就會很緊張，讓她非常難過。

媽媽指出，學校教室有監視器，她向補習班調監視器，要不到監視器，補習班也未都告知，直到3月６日晚上補習班的處長才出面，給了承諾，一樣也沒有做到，也未向教育局通報，她要的是真相，是道歉，希望政府對補習班負起監督責任，不要再有下一個受害者。

鄭功進、賴佳微、林祈烽、黃守達、林德宇表示，這位老師根本沒有教師資格，要求市府要嚴格管理補習班及幼兒園，並訂定自治條例。

補習班鄭姓業者表示，該名魏姓老師坦承當天情緒失控，也到警察局做筆錄，對於自己的行為十分後悔，導師有良民證，只要有大學學歷就可以了，補習班僱用不違法，案發後已將他解聘，將配合檢警調查；至於為何不提供監視器，是因為監視器內還有其他的孩子，會全力配合相關單位的調查，提供全部醫藥費及提供給學童一年免費補習。

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台中市一所連鎖補習班發生虐童事件，老師把一名小二生手臂打得瘀青。（鄭功進提供）

家長控訴小二男童手臂被補習班老師打到一片瘀青。（鄭功進提供）

市議員鄭功進（右）陪同被補習班虐打的小二學童的母親，召開記者會控訴，母親泣不成聲。（記者蘇金鳳攝）

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