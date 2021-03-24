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    首頁　>　社會

    小二生遭補習班老師持棍狂打瘀青 動手老師被解聘

    台中一名小二男童遭女導師拿棍子打手臂，造成手臂大片瘀青，家長心疼在民代陪同下出面控訴。 （記者陳建志翻攝）

    台中一名小二男童遭女導師拿棍子打手臂，造成手臂大片瘀青，家長心疼在民代陪同下出面控訴。 （記者陳建志翻攝）

    2021/03/24 14:59

    相關新聞：小二生手臂大片瘀青 家長控中市補習班虐童

    ［記者陳建志／台中報導］台中一名小二男童疑因在安親班寫作業太慢，遭24歲的女導師用棍子打手臂體罰造成大片瘀青，家長得知向警方報案提告，今天並在民代陪同下召開記者會控訴，要求補習班道歉，提供監視器畫面；補習班吳姓主任今天出面道歉，表示該名老師坦承動手已經解聘，強調之前已跟老師宣導「禁止不當管教」，向家長表示歉意，也願意配合調查負起責任。

    這名小二男童的媽媽，今天在台中市議員鄭功進等人陪同下召開記者會指控，當天小二男童只叫了3聲老師，該補習班魏姓女導師竟情緒失控狂打男童十多下，導致其右手臂大片瘀青，媽媽在記者會上難過泣訴：「誰可以告訴我孩子犯了什麼錯需要打成這樣？」

    補習班吳姓主任今天出面說明，表示此事發生在3月4日下午4點多，因家長快來接小孩，但男童寫作業速度太慢，女導師一時心急情緒失控，拿棍子連續打了男童的手臂好幾下，女老師事後承認動手，對此表示懊悔，願意負起責任，已經被公司解雇。

    吳主任表示，該名女老師到補習班任教已經7、8個月，聘用前女老師有提供良民證，雇用並無不法，強調是單一老師情緒失控的行為，已經再度跟老師宣導禁止不當體罰、管教，除跟家長抱歉，也表示願意負起應負的責任。

    吳主任強調，因家長已經提告，會配合調查，至於要求提供女老師個資，礙於個資法只能提供給警方和教育局，當天監視器畫面則已經提供給警方，若家長想看，歡迎到補習班願意當場播給家長看。

    補習班發出聲明，坦承老師有不當體罰已經解聘，對家長表示歉意。 （記者陳建志攝）

    補習班發出聲明，坦承老師有不當體罰已經解聘，對家長表示歉意。 （記者陳建志攝）

    某知名連鎖補習班女導師，疑因小二男童寫作業太慢拿棍子打手臂，造成男童手臂大片紅腫、瘀青。（記者陳建志攝）

    某知名連鎖補習班女導師，疑因小二男童寫作業太慢拿棍子打手臂，造成男童手臂大片紅腫、瘀青。（記者陳建志攝）

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