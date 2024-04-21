爸爸帶女人回家睡 兒子蒐集用過的保險套助母提告

傅男帶林女回家過夜，傅男之子偷拍爸爸手機，還蒐集用過的保險套，交給媽媽控告爸爸與林女勝訴。（資料照）

2024/04/21 10:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女子與傅姓男子是夫妻，兩人於2022年吵架，陳女負氣回娘家住，同年7月19日，兒子知道爸爸傅男帶林姓女友回家睡，他不但轉告母親，還進入房間拍照，蒐集使用後的保險套，翻拍爸爸手機對話訊息，交給母親控告傅男與林女，索賠80萬元，兩人都否認有性關係，台中地方法院不採信，判決兩人應賠償陳女20萬元。

判決書指出，陳女與傅男結褵10多年，育有未成年兒子，陳女因傅男婚外情而爭執，並於2022年搬回娘家居住，同年7月19日，傅男告訴兒子，他要帶大學女同學回家，兒子將此事告知母親，母親於翌日詢問兒子，「你爸爸是否有把女人帶回來？睡在一起嗎？」，兒子回答「有、應該有」，之後，進入爸爸房間查看，發現床鋪旁垃圾桶內遺留使用過的保險套，兒子不但拍照存證，並將此保險套交給媽媽冷凍保存。

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另外，兒子也趁父親洗澡時，翻拍父親與林女的通聯記錄與對話訊息，包括兩人互稱「老公」、「老婆」、「愛你」，再轉交給母親，陳女據此向台中地院提起侵害配偶權之訴，主張傅男罔顧兒子在家，公然攜同林女回家姦宿，傅男與林女應賠償她80萬元。

傅男答辯說，妻子陳女遙控兒子偷拍他的手機記錄，此證據是違法取得，不具證據能力，他承認帶女性友人（林女）回家過夜，但並未同房；林女書面答辯說，她不知道傅男已婚，兩人只是一般朋友。

傅男主張通聯記錄是違法取得，台中地院卻認為，如果是違法取得，也不是陳女違法，而是兒子違法，沒有證據顯示兒子是在母親指示授意之下，翻拍爸爸的手機通聯記錄，因此，這些通話或訊息記錄，具有證據能力；另外，兒子出庭作證說，父親帶女友回家當天，他半夜醒來，見父親房門上鎖，該女人到家後，就直接進入父親房間，隔天才離開；第二次父親又帶女人回來，多數時間都在父親臥室內。

法官認為，證人是雙方之子，應無迴護或偏坦任一方，證人描述傅男帶女人回家居住等細節，均屬可信，另外，傅男與林女的對話訊息顯示，兩人互稱「老公」、「老婆」，並有互傾愛意等對話，已逾越一般男女正常社交往來的分際，足以破壞陳女婚姻圓滿幸福，且情節重大，判決2人應賠償陳女20萬元，可上訴。

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