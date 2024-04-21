為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

爸爸帶女人回家睡 兒子蒐集用過的保險套助母提告

傅男帶林女回家過夜，傅男之子偷拍爸爸手機，還蒐集用過的保險套，交給媽媽控告爸爸與林女勝訴。（資料照）

傅男帶林女回家過夜，傅男之子偷拍爸爸手機，還蒐集用過的保險套，交給媽媽控告爸爸與林女勝訴。（資料照）

2024/04/21 10:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女子與傅姓男子是夫妻，兩人於2022年吵架，陳女負氣回娘家住，同年7月19日，兒子知道爸爸傅男帶林姓女友回家睡，他不但轉告母親，還進入房間拍照，蒐集使用後的保險套，翻拍爸爸手機對話訊息，交給母親控告傅男與林女，索賠80萬元，兩人都否認有性關係，台中地方法院不採信，判決兩人應賠償陳女20萬元。

判決書指出，陳女與傅男結褵10多年，育有未成年兒子，陳女因傅男婚外情而爭執，並於2022年搬回娘家居住，同年7月19日，傅男告訴兒子，他要帶大學女同學回家，兒子將此事告知母親，母親於翌日詢問兒子，「你爸爸是否有把女人帶回來？睡在一起嗎？」，兒子回答「有、應該有」，之後，進入爸爸房間查看，發現床鋪旁垃圾桶內遺留使用過的保險套，兒子不但拍照存證，並將此保險套交給媽媽冷凍保存。

另外，兒子也趁父親洗澡時，翻拍父親與林女的通聯記錄與對話訊息，包括兩人互稱「老公」、「老婆」、「愛你」，再轉交給母親，陳女據此向台中地院提起侵害配偶權之訴，主張傅男罔顧兒子在家，公然攜同林女回家姦宿，傅男與林女應賠償她80萬元。

傅男答辯說，妻子陳女遙控兒子偷拍他的手機記錄，此證據是違法取得，不具證據能力，他承認帶女性友人（林女）回家過夜，但並未同房；林女書面答辯說，她不知道傅男已婚，兩人只是一般朋友。

傅男主張通聯記錄是違法取得，台中地院卻認為，如果是違法取得，也不是陳女違法，而是兒子違法，沒有證據顯示兒子是在母親指示授意之下，翻拍爸爸的手機通聯記錄，因此，這些通話或訊息記錄，具有證據能力；另外，兒子出庭作證說，父親帶女友回家當天，他半夜醒來，見父親房門上鎖，該女人到家後，就直接進入父親房間，隔天才離開；第二次父親又帶女人回來，多數時間都在父親臥室內。

法官認為，證人是雙方之子，應無迴護或偏坦任一方，證人描述傅男帶女人回家居住等細節，均屬可信，另外，傅男與林女的對話訊息顯示，兩人互稱「老公」、「老婆」，並有互傾愛意等對話，已逾越一般男女正常社交往來的分際，足以破壞陳女婚姻圓滿幸福，且情節重大，判決2人應賠償陳女20萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
同學會後看上嫂子！9年嘿咻180次 他讓警校好友綠了
2024/04/13 17:58

同學會後看上嫂子！9年嘿咻180次 他讓警校好友綠了
「吃我的肉棒」……人妻偷吃同事鹹濕對話曝 夫怒休妻
2024/03/09 21:05

「吃我的肉棒」……人妻偷吃同事鹹濕對話曝 夫怒休妻

AI衝擊！信義房屋：創造青年試錯環境
偷吃激情變悲情 正妹遇狼賠上清白
2024/04/13 09:40

偷吃激情變悲情 正妹遇狼賠上清白
老公偷吃女同事？女找徵信社蒐證 告小三求償百萬反被打槍
2024/04/05 23:27

老公偷吃女同事？女找徵信社蒐證 告小三求償百萬反被打槍

Global Mall母親節推限定打卡點
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播