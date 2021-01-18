中市驚爆兒虐！ 單親媽老闆代為「管教」3歲子 竟打到屁股瘀青

小朋友的屁股被打到嚴重瘀青。（擷自爆料公社）

2021/01/18 20:34

〔記者許國楨／台中報導〕一名在中市燒烤店工作的單親媽媽，16日將3歲兒子安置在樓上員工宿舍，她忙到凌晨上樓時發現兒子屁股被打到嚴重瘀青痛到站不穩，才驚覺是委託代為「管教」兒子的老闆所為，但為了工作只能隱忍向友人訴苦，友人看不下去將過程PO網引發公憤，警方今晚表示，已介入調查釐清，絕對秉公依法處置。

據了解，該名年約20出頭的單親媽媽在南區一家燒烤店工作，為了照顧3歲兒子會就近安置在樓上類似員工宿舍的地方，16日晚間，燒烤店老闆突然自樓上下來，向她說了一句「對不起」後直接離開店內，此時仍完全不知小孩被虐的她，一直忙到17日凌晨3點多，上樓時才發現小孩幾乎站不住，掀開褲子才知道屁股被打到嚴重瘀青。

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當晚她曾向友人訴苦，友人也建議她請社會局或報警協助，她卻表示老闆將燒烤店盈虧算在她頭上，且因兒子有時比較調皮，也曾授權老闆可以代為管教，擔心若沒有這份工作無法養小孩才隱忍，但也透露，看到兒子被打成這樣，說不心疼不可能，也覺得管教過頭了。

友人至此實在看不下去，將小孩屁股打到瘀青爆血管的照片PO到臉書社團「爆料公社」，除替這對母子抱屈並希望小孩平安，文一出立即引發公憤，有網友說「看了都痛，那老闆會有報應」、「單親母親生活已經不容易，老闆無良給低薪還把3歲孩打成這樣，天理不容」，多數網友建議直接報警。

轄區第三分局獲報也介入調查，偵查隊長洪再德今晚表示，經了解，單親媽媽是該燒烤店的店長兼股東之一，因平日忙於店務，加上兒子有時比較調皮，會請也是友人的28歲陳姓老闆幫忙協助代為管教，沒想到會發生管教不當；而陳男稍晚接獲通知到案說明時則表示，的確有經過媽媽授權委託管教小孩，16日晚間因小朋友在店內跑來跑去很危險，加上媽媽要忙著店務，才會主動將小朋友帶到二樓管教，坦認確有過當情形。

洪再德說，目前警方已通報市府社會局，將小朋友帶往醫院驗傷，至於陳男是否有涉及兒少相關規定，會再進一步調查釐清後究辦，同時也呼籲關心本案的民眾保持理性，警方絕對會秉公處理。

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