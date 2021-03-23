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    首頁　>　社會

    老翁被騙3次損失近百萬元 警帶玩具鈔活逮車手

    永和85歲戴翁日前接獲詐騙電話，前後被騙走近百萬元，警方調查2次面交車手皆為同一人，索性第3次讓戴翁持玩具鈔面交，當場逮獲車手。（記者闕敬倫翻攝）

    永和85歲戴翁日前接獲詐騙電話，前後被騙走近百萬元，警方調查2次面交車手皆為同一人，索性第3次讓戴翁持玩具鈔面交，當場逮獲車手。（記者闕敬倫翻攝）

    2021/03/23 16:22

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北85歲戴姓老翁日前接獲詐騙電話，對方佯稱其太太健保卡遭盜用，還自稱是台中法院檢查官要求提款卡密碼，前後騙走戴翁近百萬元；經永和警方調查，2次面交車手皆為同一人，索性在第3次詐騙時布線引導，陪戴翁持玩具鈔面交，當場逮獲陳姓車手，警訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。

    3月14日早上9點，戴翁接到自稱是「黃警官」的來電，詐騙集團先以「太太的健保卡已遭盜用」為由，再假冒「台中法院張檢察官」的身分，誘騙戴翁提供郵局帳戶密碼，並相約隔日交付提款卡給車手。

    詐騙集團首次成功得手後，17日下午致電戴翁，要求他帶美金1萬9千元（約新台幣54萬元）面交，再度騙倒被蒙在鼓裡的戴翁。

    戴翁19日當天依循詐騙集團指示，前往銀行將美金兌現新台幣，被行員發現有異，攔阻戴翁繼續被騙，經行員進一步查詢發現，戴翁郵局戶頭內的36萬元存款已被盡數領光。

    永和警分局得和所獲報後，22日上午隨戴翁持33萬元玩具鈔與車手面交，經德和所副所長吳曜臣、警員熊禮帆、許宏憲、郭仲軒埋伏，並由警員康昱晟監控，4人在中正路129巷前活逮車手。

    警方指出，前2次面交者皆為30歲陳姓男子，受害的戴翁總計被詐騙約90萬元，訊後依詐欺罪嫌函送地檢署偵辦，將持續追溯詐騙集團其他成員。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    永和警方獲報，隨遭詐90萬元的戴翁持33萬元玩具鈔與車手面交。（記者闕敬倫翻攝）

    永和警方獲報，隨遭詐90萬元的戴翁持33萬元玩具鈔與車手面交。（記者闕敬倫翻攝）

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