投資300萬一去不回！酒店常客涉嫌詐騙舞小姐起訴

酒店常客詐騙舞小姐投資300萬元，錢一去不回才知被騙雄檢依詐欺罪起訴。（記者黃良傑攝）

2021/03/21 23:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕徐姓男子是高雄某知名酒店常客，2019年10月間他見舞小姐「小玉」（化名）腳傷沒法上班，向小玉誆稱只要投資300萬元，5至10年內，就能獨自取得市價1500萬元的公司房屋所有權，小玉不疑有他，將辛苦血汗錢125萬元交給徐男，發現徐男自稱是進口商、旅行社總經理都是詐騙；高雄地檢署偵結，將徐男依詐欺罪嫌起訴。

起訴書指出，被告徐男被控假冒洋酒進口商、旅行社總經理，出入高雄某知名酒店，經常捧場舞小姐小玉，腳傷沒辦法上班，便佯稱可讓小花投資300萬元共同經營公司，未來可獲得市價1500萬元公司房產，小花因腳傷請假在家，收入減少，一時不察，相信了徐男的謊言。

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徐男向小玉誆稱自己是某公司負責人，擁有苓雅區一棟房地產，她若投資300萬共同經營，5至10年後，小玉就能取得該公司市價1500萬元的房產所有權，不斷以話術、套路誆騙小玉，使其陸續交付125萬元。

徐男最後還誆稱因他的表哥打官司，必須繳罰6萬元，要求被害人小玉代繳，事後小玉發現該公司大門深鎖，追查才得知該公司所有權人，並非徐男或其表哥所有，此外，連合約見證人也假造，小玉才驚覺受騙；被告徐男喊冤否認有詐欺，檢方勘驗相關資料，確認徐男確曾假冒身分誘騙被害人，全案偵結後，依詐欺罪嫌起訴徐男。

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