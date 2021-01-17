買家誆騙手機型號送錯要換貨 賣家回收手機竟變螺絲釘

基隆地院近日審結，判處騙取賣家手機的周女拘役50天，得易科罰金5萬元。示意圖與本案無關。（記者吳昇儒攝）

2021/01/17 18:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名周姓女子去年3月初透過網路購物平台，花6千元購買二手iPhone7手機，但取貨付款後，卻佯稱賣家送錯型號，要求換貨。黃姓賣家誤信周女，又寄出一支iPhone7給周女，但收到她寄回來的手機卻只剩下一些螺絲釘，憤而提告。基隆地院近日審結，判處周女拘役50天，得易科罰金5萬元。

檢警調查，20多歲周姓女子去年3月1日下午，透過蝦皮購物平台向黃姓賣家購買霧黑色二手iPhone7，但周女收到手機後，卻對賣方表示他送錯型號，經溝通協調後，決定以換貨的的方式處理。

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賣家先提供另外一支相同顏色、型號的手機交給物流公司，以機換機，但周女卻在原先取得的手機盒內，放入多個螺絲釘增加重量，讓物流人員誤以為裡面裝有手機，便將手機回收，轉交給賣家。

黃姓賣家收到手機打開一看，發現裡面的手機已經被掉包，才知道上當受騙，被周女騙走1支二手iPhone7，便報警處理。

檢察官偵訊時，周女表示自己是收到iPhone 6手機，本來想要退款，但對方卻說只能換貨，一氣之下，才會拿裝有螺絲釘的手機盒交給物流人員；後來兩支手機都不知道放到哪去了，並沒有欺騙賣家的意思。

賣家則出示相關收購證明及兩支手機的IMEI碼等相關證據給檢察官查看，證明當初出了兩支手機給周女，都是相同型號，並非出售iPhone 6給對方，而回收的手機盒內，也只有螺絲釘，並沒有手機。

檢察官偵訊後，依涉犯詐欺罪嫌將周女起訴，並向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

法院審理時，周女則改口承認犯行，且已經和賣家達成和解，考量她家境勉持，犯後態度尚佳，判處拘役50天，得易科罰金。

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