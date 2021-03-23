為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    廟會陣頭組成暴力討債集團 橫行台中山城「白狗」等9人被逮

    警方荷槍實彈攻堅，逮捕綽號「白狗」的鄧嫌等暴力討債集團成員。（記者歐素美翻攝）

    警方荷槍實彈攻堅，逮捕綽號「白狗」的鄧嫌等暴力討債集團成員。（記者歐素美翻攝）

    2021/03/23 09:44

    〔記者歐素美／台中報導〕以綽號「白狗」鄧姓男子為首的暴力集團成員，涉嫌恐嚇取財、妨害自由、傷害及強制等案件，被害人積欠賭債錢財就強迫簽下本票或變賣手機等還債，台中市警察局豐原分局獲報成立專案小組長期蒐證，並報請檢察官偵辦，終於將鄧嫌等集團份子9人陸續逮捕到案，並查扣開山刀等證物，依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害等罪嫌移送。

    警方表示，鄧嫌等9人幾乎都只有20歲左右，來自於台中市東勢、卓蘭、豐原、神岡、大雅區，集團成員因參與宮廟陣頭而認識，平日在工地打粗工為生，若有討債事務時，則聚集在豐原、石岡交界倉庫裡討論，討取的債務由主嫌鄧男保管，並提供成員唱歌、吃吃喝喝等活動費用。

    舒姓被害人因積欠數萬元賭債、無力償還，被鄧嫌等押往手機店變賣手機還債，並被迫簽立本票；張姓被害人對外聲稱鄧嫌等人凶狠，集團成員獲知後即把他押走，並毆打致其昏倒；高姓被害人積欠債務6萬元，則遭集團成員持刀恐嚇，被迫簽立20萬元本票，才得以脫離控制及威脅恐嚇。

    豐原分局長期蒐證，見時機成熟，於本月17日兵分多路，將鄧嫌及成員等共9人全數逮捕到案，查扣鋁棒4支、開山刀、西瓜刀、蝴蝶刀及武士刀各1支，還有安非他命、毒咖啡包及幫服等相關證物，偵訊後依違反組織犯罪防制條例、刑法妨害自由、傷害等罪嫌移送，並持續向上溯源，擴大追查是否有幕後指使者。

    警方查扣綽號「白狗」的鄧嫌等暴力討債集團犯案用的開山刀等證物。（記者歐素美翻攝）

    警方查扣綽號「白狗」的鄧嫌等暴力討債集團犯案用的開山刀等證物。（記者歐素美翻攝）

    警方荷槍實彈攻堅，逮捕綽號「白狗」的鄧嫌等暴力討債集團成員。（記者歐素美翻攝）

    警方荷槍實彈攻堅，逮捕綽號「白狗」的鄧嫌等暴力討債集團成員。（記者歐素美翻攝）

    警方將綽號「白狗」的鄧嫌等暴力討債集團成員移送法辦。（記者歐素美翻攝）

    警方將綽號「白狗」的鄧嫌等暴力討債集團成員移送法辦。（記者歐素美翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    警員涉貪被判6年遭停職 又捲入暴力討債被檢求重刑
    2021/03/17 16:00

    警員涉貪被判6年遭停職 又捲入暴力討債被檢求重刑
    花30萬找「少年ㄟ」開槍要債 一毛錢都沒討到還通通被起訴
    2021/03/16 01:19

    花30萬找「少年ㄟ」開槍要債 一毛錢都沒討到還通通被起訴

    學測不盲考 中文檢定混合題先行！
    竹聯幫捍衛隊暴力討債 用「水刑」逼人喝數千CC桶裝水
    2021/03/14 12:30

    竹聯幫捍衛隊暴力討債 用「水刑」逼人喝數千CC桶裝水
    毆打恐嚇、暴力討債... 高雄掃蕩7治平對象、手下47人
    2021/03/11 12:34

    毆打恐嚇、暴力討債... 高雄掃蕩7治平對象、手下47人

    老饕都知道！平價老酒就要選這款
    社會今日熱門
    已婚直播主慘了！在家與乾爹性交 要賠丈夫50萬元
    2021/03/22 12:17

    已婚直播主慘了！在家與乾爹性交 要賠丈夫50萬元

    跨國簽注站返台避疫情 五大足賽獨攬中國賭客
    2021/03/22 12:10

    跨國簽注站返台避疫情 五大足賽獨攬中國賭客

    視察南警打氣 徐國勇：破案就是治安工作最大的保證
    2021/03/22 12:13

    視察南警打氣 徐國勇：破案就是治安工作最大的保證

    國6突降砂石雨？擋風玻璃霹靂啪啦現裂痕 小客車駕駛嚇壞
    2021/03/22 12:31

    國6突降砂石雨？擋風玻璃霹靂啪啦現裂痕 小客車駕駛嚇壞

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播