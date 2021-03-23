廟會陣頭組成暴力討債集團 橫行台中山城「白狗」等9人被逮

警方荷槍實彈攻堅，逮捕綽號「白狗」的鄧嫌等暴力討債集團成員。（記者歐素美翻攝）

2021/03/23 09:44

〔記者歐素美／台中報導〕以綽號「白狗」鄧姓男子為首的暴力集團成員，涉嫌恐嚇取財、妨害自由、傷害及強制等案件，被害人積欠賭債錢財就強迫簽下本票或變賣手機等還債，台中市警察局豐原分局獲報成立專案小組長期蒐證，並報請檢察官偵辦，終於將鄧嫌等集團份子9人陸續逮捕到案，並查扣開山刀等證物，依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害等罪嫌移送。

警方表示，鄧嫌等9人幾乎都只有20歲左右，來自於台中市東勢、卓蘭、豐原、神岡、大雅區，集團成員因參與宮廟陣頭而認識，平日在工地打粗工為生，若有討債事務時，則聚集在豐原、石岡交界倉庫裡討論，討取的債務由主嫌鄧男保管，並提供成員唱歌、吃吃喝喝等活動費用。

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舒姓被害人因積欠數萬元賭債、無力償還，被鄧嫌等押往手機店變賣手機還債，並被迫簽立本票；張姓被害人對外聲稱鄧嫌等人凶狠，集團成員獲知後即把他押走，並毆打致其昏倒；高姓被害人積欠債務6萬元，則遭集團成員持刀恐嚇，被迫簽立20萬元本票，才得以脫離控制及威脅恐嚇。

豐原分局長期蒐證，見時機成熟，於本月17日兵分多路，將鄧嫌及成員等共9人全數逮捕到案，查扣鋁棒4支、開山刀、西瓜刀、蝴蝶刀及武士刀各1支，還有安非他命、毒咖啡包及幫服等相關證物，偵訊後依違反組織犯罪防制條例、刑法妨害自由、傷害等罪嫌移送，並持續向上溯源，擴大追查是否有幕後指使者。

警方查扣綽號「白狗」的鄧嫌等暴力討債集團犯案用的開山刀等證物。（記者歐素美翻攝）

警方荷槍實彈攻堅，逮捕綽號「白狗」的鄧嫌等暴力討債集團成員。（記者歐素美翻攝）

警方將綽號「白狗」的鄧嫌等暴力討債集團成員移送法辦。（記者歐素美翻攝）

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