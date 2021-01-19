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    3歲男童摔成植物人血跡噴2公尺高 無照保母更審仍判2年

    無照保母楊女被控虐待3歲男童致成植物人，高院更一審今宣判，仍認定沒有證據顯示楊女對男童施虐，依業務過失致人重傷罪，將楊女判刑2年。可上訴。（資料照）

    無照保母楊女被控虐待3歲男童致成植物人，高院更一審今宣判，仍認定沒有證據顯示楊女對男童施虐，依業務過失致人重傷罪，將楊女判刑2年。可上訴。（資料照）

    2021/01/19 11:26

    ［記者張文川／台北報導］新竹市31歲楊姓無執照保母，3年多前受趙姓單親媽媽委託照顧其3歲幼子，男童卻重摔成植物人，檢警勘驗保母房間赫見多處男童血跡，血跡噴濺高達204公分，全身多處擦挫舊傷，檢方依對兒童重傷害罪起訴，但一、二審都認定只是過失，依「業務過失傷害致重傷」罪輕判2年，被最高法院發回更審；高院更一審今宣判，仍認定沒有證據顯示楊女對男童施虐，依業務過失致人重傷罪，將楊女判刑2年。可上訴。

    楊女今未到庭聆判，判決指出，31歲楊女從2017年1月起，以每天1000至1300元受趙女所託，全日照顧趙姓男童，同年7月27日男童突然昏迷，送醫診斷為外傷性硬腦膜下出血，由台大新竹分院轉院至林口長庚醫院緊急開刀取出血塊，仍出現腦神經受損、右肢癱瘓、癲癇，無法自理生活，需專人全天照護，形同植物人。

    檢警至楊女住處蒐證，發現有多處男童血跡，男童身高僅90公分，牆上卻有6處血跡噴濺，血跡高達185到204公分。楊女歷審皆否認虐童，強調男童好動、又常流鼻血，「生氣還會自己去撞牆，叫他罰站也會去撞牆」，屋內血跡是流鼻血沾染。

    高院本月4日開庭，楊女仍稱，案發當天男童在53公分高的彈簧床上跳上跳下，不慎從床上跌落地面，頭部撞地流鼻血昏迷，她堅稱不是故意的，只承認有疏失；檢察官認為依據男童全身新舊傷及血跡噴濺痕，顯是遭故意凌虐以致腦傷，建請依「對兒童重傷害」罪重判8年以上。

    但更審合議庭今仍認定，卷內證據無法顯示楊女故意凌虐男童，依過失重傷害罪輕判2年。

    男童母親趙女日前開庭前受訪表示，兒子目前仍住院，沒有表達能力，由她一人24小時照顧，經濟負擔沉重，「小孩已經傷成這樣了，判多重、賠多少錢能換回健康的兒子嗎？」希望楊女為自己的行為負責。

    楊女案發後曾賠償3萬6000元和趙女達成和解，但趙女沒想到兒子後來會變植物人，照護費每月就要4萬元，向楊女求償100萬元，更審期間楊女已賠付15萬元，趙女說楊女有向她道歉，目前每月支付1萬元，她體諒楊女的困難，她內心也很煎熬，「最近有點身心俱疲，走一步算一步」，只希望小孩趕快好起來。

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