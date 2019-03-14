3歲兒摔成植物人保母只賠3萬6 單親媽酒店掙錢

2019-03-14 16:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市2017年發生一起保母虐童案，造成3歲男童事後頭部重創成植物人。新竹法院日前認為無直接證據證明保母楊女傷害男童，依業務過失致重傷罪判刑2年，母親趙女為了負擔兒子昂貴的療養費，只能到酒店上班賺錢；期盼楊女也能一起分擔費用及照護的責任，因為楊女就算關到死，孩子的健康也回不來了。

沒有保母證照的楊姓女子（28歲）2017年7月涉嫌毆打3歲趙姓男童頭部，並抓起男童去撞地板和牆壁，造成男童頭部重創成植物人。檢方雖依重傷害罪嫌起訴，但新竹地院認定無法排除男童是從彈簧床跳下撞擊頭部，且沒有證據證明傷勢是楊女造成的，認定楊女是犯業務過失致重傷害罪，判刑2年。

由於男童腦傷嚴重昏迷指數5，呈植物人狀態，目前氣切插鼻胃管，在護理之家全天照護。母親趙女（24歲）每天都得趕去陪兒子，幫他洗澡、餵食。趙女說，不管楊女坐牢多久，都無法給予實質的幫助。

自己是個單親媽媽，懷孕6個月時原本要與男友結婚，但因故分手，只能獨自生下兒子，一個人賺錢養活母子；後來為了工作，才將孩子交給楊女幫忙照顧，每天付1300元保母費。

案發當天趙女在台中工作，突然接到電話通知說，兒子陷入重度昏迷住進加護病房，當時因身上沒錢，兒子住院又要繳錢，在急著用錢的焦急心態下，一個月內就在調解委員會調解下，接受3萬6千元的賠償金與楊女和解。

照顧一個植物人的兒子，每個月光護理之家的開銷就要4萬元，一般的工作根本無法負擔，不得已只好回到八大行業，到酒店當媽媽桑帶小姐。她無奈地說，若不是生活困境，誰願意去酒店上班？她因未婚生子，父母親相當不諒解，很少往來，父女還曾在醫院大吵一架。

趙女說，每天從酒店下班，就衝到護理之家看兒子，幫他拍背拉拉手，放個音樂給他聽。「希望楊女能夠共同負擔起兒子的照護責任，不管是醫療支出還是來護理之家照顧他，都希望對方至少能負擔起部分責任！」楊女在她的要求下，每個月大約去護理之家1、2次照顧兒子。

法界人士表示，由於趙女已與被告經調解簽定和解書，具法律效力，若要再請求民事求償，將非常困難。

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