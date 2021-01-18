女毒販專挑傳統市場交易以為最安全 高市刑大頂寒流破案

女毒販專挑傳統市場交易毒品以為最安全？高市刑大頂寒流破案。（記者黃良傑攝）

2021/01/18 12:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕洪姓女子自以為最危險的地方就是安全，涉嫌約在傳統市場、遊藝場為交易毒品，高市刑大幹員頂著攝氏12度低溫埋伏，見洪女著厚大衣、毛帽、圍巾出現，警方上前搜索並帶回住處，查扣安毒83.75公克，刑大偵四隊同步逮獲陳姓、連姓2名藥腳，洪女否認販毒，但藥腳全盤供出，最後被聲押獲准。

據了解，洪女（50歲）曾犯有毒品案，目前仍在審理中，她出門在外行事謹慎，被檢舉交易毒品多選熱鬧、四通八達的環境，以利遮掩、逃逸，警方蒐證更是困難，另遊藝場也是她約交易的熱區，刑大員警獲報展開埋伏，恰遇寒流來襲，洪女也怕冷，不斷改變交易時間，拖延了10個小時才出門。

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專案人員在刺骨寒風中，守了10小時才見洪女出現，她全身包緊緊完全看不出身形，仍難逃眼尖的專案人員，上前搜索拘捕，果然搜出19包安非他命，重約83.75公克。

辦案人員表示，埋伏時原以為目標很快會出現，不料一等就是10個小時，戶外完全沒有遮蔽物，又遇寒流侵襲，溫度下降到12度，冷到直打哆嗦，還好皇天不負有心人，搜獲近83.75公克安毒、玻璃球盒、空夾鏈袋，並將洪女移送法辦收押。

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女毒販專挑傳統市場交易毒品以為最安全？高市刑大頂寒流破案。（記者黃良傑翻攝）

女毒販專挑傳統市場交易毒品以為最安全？高市刑大頂寒流破案。（記者黃良傑翻攝）

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