「百官行述」 檢調20人名單、懲處曝光

法務部長蔡清祥18日召開記者會，說明「翁茂鍾案涉及檢調人員部分之法務部行政調查報告」。（記者簡榮豐攝）

2021/01/18 11:50

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「百官行述」調查結果︰檢察界11人、調查官9人捲入

〔記者錢利忠／台北報導〕法務部今早公布佳和實業董事長翁茂鍾不當宴請檢調人員的行政調查結果，關於涉及此案的檢調人員，除已曝光的前台南地檢署檢察長方萬富、前宜蘭地檢署檢察長王崇儀、檢察官曲鴻煜、羅榮乾，以及時任台北市調查處機動組主任秦台生等人之外，另有前高檢署檢察長陳守煌及台北地檢署檢察長周章欽等多人，合計檢察界共11人，調查局共9人，合計20人，震驚各界。

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法務部長蔡清祥今表示，與翁茂鍾相關案件共有4件，包括怡華公司財務副總吳仙富偽造有價證券自首案，諸慶恩偽造定存單案，怡安公司內線交易案，以及應華炒股案。關於以上4案，或與翁茂鍾個人，或與其公司相關，或與部分遭調查的檢調人員相關，為釐清外界質疑，將移由檢察機關重新調查，以昭公信。

蔡清祥表示，將依照「與翁茂鍾案件有關」、「與案件無關但與翁茂鍾有往來頻繁」、「與案件無關但購買翁茂鍾公司股票」，以及「與案件無關且未購買翁茂鍾公司股票」等4個態樣，分別「移由檢察機關調查」、「司法懲戒」、「職務監督」或「行政議處」。其中，移由檢察機關分案調查者有3人，包括曲鴻煜、方萬富及秦台生等3人。

至於與案件無關，但與翁茂鍾往來頻繁者，有羅榮乾1人，將移送監察院審查，進行司法懲戒。

與案件無關，但購買翁茂鍾公司股票，包括凌博志、王崇儀、宋海嘯、王新民、吳明雄、劉台生等6人，因行為可議，移由原任職機關查處，其中行為時具有檢察長身份的凌博志、王崇儀2人，依職務監督程序辦理；宋海嘯、王新民、吳明雄、劉台生等4人，則由調查局考績會行政議處，若查處情節重大，再移送監察院調查。

與案件無關，且未購買翁茂鍾公司股票者，但因頻繁飲宴或接受餽贈襯衫超過5次以上，則分別送「職務監督」或「行政議處」，包括陳守煌、周章欽、黃和村、蘇南桓、潘國威、楊榮宗、柯尊仁、張濟平、王北齊及楊師宏等10人。

法務部指出，針對相關涉案司法人員，將責由相關政風單位主動繼續清查，並設立檢舉窗口，就其等在任職期間所承辦案件或業務，有無涉及其他不法等事證，提供民眾檢舉，法務部將依法交由權責機關或單位深入徹查嚴辦，絕不寬貸。

關於檢察界捲入此案人士共11人，包括方萬富、王崇儀、曲鴻煜、羅榮乾、凌博志、陳守煌、周章欽、黃和村、蘇南桓、潘國威及楊榮宗。其中與翁茂鍾所牽涉案件有關，且曾購買翁茂鍾公司股票者者，僅曲鴻煜、方萬富2人。凌博志、王崇儀2人則是曾購入翁茂鍾公司股票。

至於曾接受翁茂鍾宴請5次以上者，有方萬富、羅榮乾、凌博志等3人；接受翁茂鍾餽贈襯衫5次以上者，則包括現任北檢檢察長周章欽、曲鴻煜、羅榮乾、方萬富、凌博志、陳守煌、黃和村、蘇南桓、潘國威及楊榮宗等10人。

調查官共9人，包括秦台生、宋海嘯、王新民、吳明雄、劉台生、王北齊、楊師宏、張濟平，以及柯尊仁。其中在職者為王北齊、楊師宏，其餘7人均已退休。

與翁茂鍾所牽涉案件有關者，僅秦台生1人，不僅如此，秦台生同時還購買翁茂鍾公司股票、接受翁茂鍾宴請5次以上，以及接受餽贈襯衫5次以上，情節最為嚴重。

其餘涉案調查官，購買翁茂鍾公司股票者，除了秦台生之外，另有宋海嘯、王新民、吳明雄及劉台生，合計5人。接受翁茂鍾宴請5次以上者，僅有秦台生1人；接受翁茂鍾餽贈襯衫5次以上者，除秦台生之外，另有王北齊、楊師宏、張濟平，以及柯尊仁。

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