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    法界「百官行述」調查今出爐！法務部公佈行政報告

    法務部今將公佈行政報告。（資料照，記者吳政峰攝）

    法務部今將公佈行政報告。（資料照，記者吳政峰攝）

    2021/01/18 09:17

    〔記者錢利忠／台北報導〕佳和集團董事長翁茂鍾與不少法界人士飲宴，鉅細靡遺寫入私人筆記本內，數量多達27本，猶如法界「百官行述（記載官員的隱私）」，關於檢調人員捲入案件的部分，法務部今早將召開行政調查說明會，公佈調查結果。

    此次法務部調查小組由曾任廉政署副署長的參事洪培根、高檢署政風室主任洪銘宏所組成，據悉，涉入「百官行述」一案的檢調人數，對照稍晚也將公布調查結果的司法院，相較來得少，且捲入此案者大多已退休，包括前檢察長方萬富、檢察官曲鴻煜、羅榮乾等多人。

    翁茂鍾先前因涉入高達3億元的百利案，屬於案件當事人，本應不該和司法人員見面，但他仍持續和法官飲宴，餐後還一一記錄吃飯的人事時地物，直到台北地檢署接獲貪污案檢舉，介入調查並搜索，才起出高達27本筆記本，內容猶如法界的「百官行述」，但因查無刑事不法，最後移請司法院進行行政調查。

    外傳筆記本寫出翁茂鍾與多名司法高層吃飯後，官司就一路順暢，最後免賠3億元，還寫出他曾幫法界、警察、調查官喬事，自製用箋發函給請託的單位，例如：升官、租房子、友人求職、小孩就學、甚至買籃球票，宛如「選民服務」。

    由於筆記本也提到行政院下轄機關人員，法務部與警政署亦同步進行調查，報告將與司法院同步於18日交給監察院。（09:41更新）

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