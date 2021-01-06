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    27本法界「百官行述」延燒 爆前大法官與富商飲宴

    司法院近日將完成調查報告，送交監察院處理。（記者吳政峰攝）

    司法院近日將完成調查報告，送交監察院處理。（記者吳政峰攝）

    2021/01/06 12:21

    〔記者吳政峰／台北報導〕佳和集團董事長翁茂鍾曾與不少法界人士飲宴，並鉅細靡遺寫入私人筆記本內，數量多達27本，內容猶如法界「百官行述（記載官員的陰私）」，對象除了之前已曝光的公懲會前委員長石木欽、最高法院前庭長林奇福等人，而今再爆前大法官池啟明也曾和他飲宴。司法院表示，調查正在進行中，待結果出來將適度對外說明。

    翁茂鍾前因為涉入高達3億元的百利案，屬於案件當事人，本應不該和司法人員見面，但他仍持續和法官飲宴，餐後還一一記錄吃飯的人事時地物，直到台北地檢署接獲貪污案檢舉，介入調查並搜索，才起出高達27本筆記本，內容猶如法界的「百官行述」，但因查無刑事不法，最後移請司法院進行行政調查。

    筆記本除寫出翁茂鍾曾與石木欽、林奇福、退休法官顏南全、吳雄銘、花滿堂、最高法院庭長洪昌宏、優遇法官謝家鶴等人飲宴，而今又爆出時任最高法院法官的前大法官池啟明也和他吃過3次飯，且池啟明還是百利案的終審法官。

    但因該3次飯局均非翁茂鍾作東，池啟明只是獲邀參加，沒有證據顯示池啟明知道翁在場，故調查人員目前尚未訪談池。

    司法院指出，調查報告仍在進行中，對於外傳消息不便說明，近日報告將告一段落，待送監察院後，會適度對外公開，以昭公信。

    外傳筆記本寫出翁茂鍾與多名司法高層吃飯後，官司就一路順暢，最後免賠3億元，還寫出他曾幫法界、警察、調查官喬事，自製用箋發函給請託的單位，例如：升官、租房子、友人求職、小孩就學、甚至買籃球票，宛如「選民服務」。

    由於筆記本也提到行政院下轄機關人員，法務部與警政署亦同步進行調查，預計報告將與司法院同步於18日交給監察院。

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