新北警局長交接 同台4人宛如警大45期同學會

新北警察局長今天交接，包括卸任的代理局長溫枝發（左起）、監交的警政署長陳家欽、主持的新北市長侯友宜及接任的局長黃宗仁，都是警大45期畢業的同學。（記者吳仁捷翻攝）

2021/01/16 16:34

〔記者吳仁捷、闕敬倫／新北報導〕新北市警察局今天舉辦新舊任局長交接，由黃宗仁接任新職，但現場卻出現主持的新北市長侯友宜，監交的警政署長陳家欽、卸任的代理局長溫枝發（副局長代理）及新任的黃宗仁，同場4人都是警大45期同屆同學的有趣場面，宛如45期同學會，侯友宜、陳家欽也期許專長治安及政策行銷的黃宗仁接地氣，成為警民合作橋樑，盼治安讓新北市民安居樂業。

新北市警察局長布達交接今天在市警局舉行，新北市長侯友宜主持，警政署長陳家欽監交，新任局長黃宗仁從代理局長溫枝發手中接過印信，同台4人都是警大45期同學，其中侯友宜、陳家欽都是刑事系，黃宗仁是行政系，溫枝發則是戶政系，4位同學在行政、警界都是頭角崢嶸，罕見同台宛如同學會，也象徵警大45期扮演在社會各領域都扮演社會中堅角色。

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警大45期畢業於1980年，200餘人投身警界；侯友宜在交接時，感謝前任局長陳檡文任內各項治安指標與貢獻，不僅投入各項治安工作，讓新北市的治安滿意度位居六都之冠、進步率及淨滿意度都是全國最高，為新北市擘劃科技建警的藍圖，有效減少交通事故、強化科技偵查能量，獲中央肯定，借重他的能力培育國家未來的警察幹部。

而新任警察局局長黃宗仁學經歷都相當豐富，今年適逢新北市升格10年，新北市以「做大市、做大事」的格局展望未來，希望黃宗仁帶領警方勝任所有挑戰，將市政中的警政拼圖做到最好，更期勉黃局長能秉持接地氣的風格，成為警民溝通的橋梁，接續為市民服務、一同為市政努力打拚，也為新北市民打造一個更安居樂業的環境。

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