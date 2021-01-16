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    新北市警察局長交接 侯友宜盼讓新北更安居樂業

    新任新北市政府警察局長黃宗仁宣示上任。（記者闕敬倫攝）

    新任新北市政府警察局長黃宗仁宣示上任。（記者闕敬倫攝）

    2021/01/16 15:28

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市政府警察局今日舉行新卸任局長佈達典禮，市長侯友宜親自蒞臨主持儀式，內政部警政署署長陳家欽也到場擔任監交。侯友宜表示感謝陳檡文前局長任內各項成績與貢獻，讓新北市治安位居六都之冠，相信資歷豐富的新局長黃宗仁能夠更勝任，將新北市打造成一個更安居樂業的環境。

    新北市長侯友宜今主持新北市警局新卸任局長交接典禮，他致詞指出，非常感謝陳檡文局長任內帶領基層同任盡忠職守，使新北市治安獲得市民肯定，任內雖然發生幾件重大刑案，但也都逐一克服，未來將交棒給擔任過許多重要職務的新任局長黃宗仁，前往警大擔任校長，培育未來的警察幹部。

    侯友宜說，他與新任新北市警察局長黃宗仁同為中央警官學第45期同學，黃局長為當年度全校第一名畢業，警政生涯經歷過許多重大事務，期許新任局長能夠「到第一線指揮」，「全力執行第三方警政」，帶領新北市8000名警力，完善治安及交通維護，並堅守「公正執法，拒絕關說」，秉持行政中立，新北市府及市議員將會作為市警局的後盾，共同捍衛警界精神，守護新北市的治安。

    警政署長陳家欽表示，新任新北市警局長黃宗仁先前曾擔任過台南市政府警察局長，歷來被媒體形容是「最接地氣的局長」，本次第二度出任六都局長，未來的挑戰很大，但必定能肩負侯市長託付的使命。

    陳家欽補充指出，警政署近年為警察同仁喉舌，先後促成通過刑法第149條及150條修正案，維護警察執法的安全與尊嚴，讓街頭暴力比例下降；此外，有鑑於員警值勤經常被不法分子衝撞，造成受傷致殘，甚至因公殉職，警政署還促成刑法第135、136條修正案，將加重妨礙公務刑責，藉由法律保障基層執行勤務的人身安全。

    新北市政府警察局今日上午舉行新卸任局長佈達典禮，市長侯友宜親臨主持，內政部警政署署長陳家欽到場監交。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市政府警察局今日上午舉行新卸任局長佈達典禮，市長侯友宜親臨主持，內政部警政署署長陳家欽到場監交。（記者闕敬倫翻攝）

    內政部警政署長陳家欽致詞。（記者闕敬倫攝）

    內政部警政署長陳家欽致詞。（記者闕敬倫攝）

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