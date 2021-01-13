警政高層大搬風 共有副署長等47高階警官調動

副署長黃嘉祿接任刑事局長。（記者邱俊福翻攝）

2021/01/13 15:15

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署因應警察大學校長黎文明、六都5名副局長等多名高階警職將於本週六屆退，今天發布47位高階警職大調動，前年從南市警局長一職調整回任副署長的黃宗仁，復出接任新北市警察局長，另位副署長黃嘉祿接任刑事局長，而台南、高雄兩都警察局長，分由警政署主任秘書方仰寧、刑事局長黃明昭接任，這波人事將於本週六進行交接。

任職不到半年的台南、高雄兩都警察局長詹永茂、劉柏良則拉回署本部，分別接任警監一階警政委員與副署長，原本擔任警監一階警政委員的李永癸則接任副署長。

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因這波三線二星以上高階警官屆退者不少，牽動的保三總隊長、保六總隊長與宜蘭縣、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣等各警察局長，以及六都副局長等高階警官輪動名單，包括：署警政委員蔡耀坤調任署主任秘書、鐵路警察局局長江振茂陞任署警政委員、台中市政府警察局副局長魏慶賢調任署鐵路警察局局長、署保安組組長林國清調任臺中市政府警察局副局長、臺中市政府警察局第五分局分局長郭士傑陞任署保安組組長、署督察室主任陳永利調任署保安警察第一總隊總隊長、署保安警察第六總隊總隊長張榮興陞任署督察室主任、署保安警察第三總隊總隊長李漢卿調任保安警察第六總隊總隊長。

嘉義縣警察局局長廖宗山調任保安警察第三總隊總隊長、署刑事警察局副局長廖訓誠調任嘉義縣警察局局長、宜蘭縣政府警察局局長謝進賢調任刑事警察局副局長、署基隆港務警察總隊總隊長廖材楨調任宜蘭縣政府警察局局長、新北市政府警察局新莊分局分局長林武宏陞任基隆港務警察總隊總隊長、臺北市政府警察局督察長陳博珍調任臺北市政府警察局副局長、苗栗縣警察局局長翁群能調任臺北市政府警察局督察長、署公共關係室主任周煥興調任苗栗縣警察局局長、臺北市政府警察局中山分局分局長楊哲昌陞任署公共關係室主任、署航空警察局副局長林水順調任臺北市政府警察局副局長。

臺中港務警察總隊總隊長余一縣調任署航空警察局副局長、署保安警察第五總隊副總隊長陳宗能調任本署臺中港務警察總隊總隊長、署航空警察局主任秘書王文澤調任署保安警察第五總隊副總隊長、臺中市政府警察局第六分局分局長盧廷彰陞任署航空警察局主任秘書、署防治組組長黃勢清調任新北市政府警察局副局長、署保安警察第三總隊副總隊長莊勝雄調任署防治組組長、保安警察第七總隊主任秘書李謀旺調任本保安警察第三總隊副總隊長、臺北市政府警察局大安分局分局長王旭昌陞任本署保安警察第七總隊主任秘書、臺南市政府警察局主任秘書劉耀欽調任臺中市政府警察局副局長、嘉義市政府警察局局長張樹德調任臺南市政府警察局主任秘書。

保安警察第一總隊副總隊長黃建榮調任嘉義市政府警察局局長、保安警察第三總隊主任秘書王育群調任署保安警察第一總隊副總隊長、桃園市政府警察局桃園分局分局長林信雄陞任署保安警察第三總隊主任秘書、高雄市政府警察局主任秘書黃慶惠調任高雄市政府警察局副局長、國道公路警察局副局長張宗揚調任高雄市政府警察局主任秘書、署鐵路警察局副局長葉爾煙調任本署國道公路警察局副局長、署保安警察第二總隊主任秘書陳金陵調任本署鐵路警察局副局長、臺南市政府警察局第一分局分局長鄭榮崑陞任署保安警察第二總隊主任秘書、署國道公路警察局副局長高建源調任臺中市政府警察局主任秘書、國道公路警察局主任秘書張夢麟調任國道公路警察局副局長、署警監督察程文宏調任本署國道公路警察局主任秘書、署交通組副組長曾慶章調任署警察機械修理廠廠長。

政署主任秘書方仰寧接任台南市警察局局長。（記者邱俊福翻攝）

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