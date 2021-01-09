警高層大搬風 黃宗仁復出掌新北

警政署副署長黃宗仁，可望復出接任新北市警察局長。（資料照）

2021/01/09 05:30

南、高局長 方仰寧、黃明昭接任

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署因應警察大學校長黎文明、六都五名副局長等多名高階警職將於本月十六日屆退，著手一波高階警職大調動。據指出，當初被基層喻為「最接地氣警察局長」的警政署副署長黃宗仁，前年從南市警局長一職調整回署後，這次可望復出接任新北市警察局長；原新北市警察局長陳檡文可望接警大校長、另一位副署長黃嘉祿則接任刑事局長。

南、高兩都警察局長也將異動，傳分由警政署主任秘書方仰寧、刑事局長黃明昭接任。相關人事案預定下週發布。

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劉柏良、詹永茂 不到半年又調職

因這波三線二星以上高階警官屆退者不少，也將牽動到保三總隊長、保六總隊長與宜蘭縣、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣等警察局長異動，至少五十多名三星級以上高階警官輪動。當中，高雄市警局長劉柏良與台南市警局長詹永茂，都是去年七月十七日才履新，這次不到半年也同時被調整，引發警界討論。

警察大學四十五期畢業的黃宗仁，頗受基層好評，被視為是能夠抗拒民代關說的局長，但也傳出他當初因此而委屈離開南市。

陳檡文接警大校長 黃嘉祿掌刑局

陳檡文也是警大四十五期，當年為刑事系第一名畢業，四十五期同學還有警政署長陳家欽、新北市長侯友宜等人。

方仰寧擔任北市警中正一分局長時，處理太陽花學運被稱為「方神」，也因此於二○一五年接屏東縣警局長時，地方傳出反對聲音，但他任內表現獲府會支持，也讓縣長潘孟安給予肯定。若方仰寧這次順利接下南市警局，頗具用人唯才、不分藍綠的意義。

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