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    花蓮4連霸縣議員陳英妹收賄53萬元 判刑7年定讞須入獄

    花蓮縣議員陳英妹涉收賄判決7年確定。（資料照）

    花蓮縣議員陳英妹涉收賄判決7年確定。（資料照）

    2021/01/14 13:25

    〔記者張文川／台北報導〕花蓮縣4連霸縣議員陳英妹，15年前將自己的議員補助款300萬元額度，出賣給廠商，從中收賄53萬元；案經多年纏訟，花蓮高分院更二審去年8月將她依不違背職務收賄罪，判處7年有期徒刑、褫奪公權5年；最高法院駁回上訴定讞，陳近期將解職、入獄，很可能要在獄中過年。最高院已通知檢方啟動防逃。

    判決指出，陳英妹2006年首度就任縣議員後，同年即有林姓廠商找上門，為了爭取她的縣議員補助款額度，透過童姓中間人居間牽線，連絡上陳英妹，談妥將陳的300萬元年度補助款額度賣給林。

    陳英妹隨即向縣政府建議將她的100萬補助款，用於光復國中電子設備採購案，助林得以取得學校的單槍投影機、電子式銀幕、數位講桌等採購案經費，事成之後，林透過童姓掮客交付53萬元賄款，經由陳英妹的友人轉交給她。

    林使用了100萬元額度後，又透過童姓中間人向陳英妹催討其餘200萬元補助款額度，但陳遲未回應，他遂直接打給陳英妹催討，陳英妹委由陳姓男友人居間協商。

    但陳男未經陳英妹的同意，向林說可以再支付2成回扣的40萬元，加買陳英妹隔年度的議員補助款200萬元額度；林支付給陳男40萬元後，陳男卻未兌現協助取得這200萬元額度的承諾。

    花蓮地院一審、花蓮高分院二審、更一審都認定，陳英妹先後收受2次各53萬、40萬元賄款，2罪合併判刑12年、褫奪公權5年，但被最高院撤銷發回。

    花蓮高分院更二審去年8月宣判，改認定陳女僅有收受53萬元方面構成收賄罪，背離選民期待，犯後態度不佳，未見悔悟，判刑7年、褫奪公權5年。

    至於40萬元方面，更二審認定是陳男所為，陳英妹不知情，也未能證明她授意或參與，改判無罪。案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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