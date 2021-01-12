環局技士涉掉包廢水樣本 桃市府門口收賄

大膽在市府門外收賄，陳姓技士涉洩密、掉包樣本，被桃園地院判處10年有期徒刑。（記者鄭淑婷攝）

2021/01/12 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園縣政府環保局（改制前）43歲前稽查員徐依聖，離職後開設環保科技公司，卻當起「白手套」，為廠商行賄環保局人員，更直接在市府門口交付賄款，案情牽扯5名環保局人員、業者6人，其中水質土壤保護科技士陳福斌因洩密、掉包樣本等，昨被依「貪污治罪條例」判刑10年，徐男被判應執行3年、另得易科罰金部分應執行1年。

前稽查員當白手套

環保局犯案5人，分別為稽查科約僱助理蔡武軒、林智瑋、技士陳福斌、公關室隊員許明華、委外管理「桃園市政府環境稽查雲端平台」的行政組長鄭宇恆。

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涉貪污罪判刑10年

判決指出，徐男2003至2007年在桃園縣政府環保局任職，利用建立的人脈，協助業者行賄。

徐男及洪姓、沙姓業者以百貨禮券及悠遊卡儲值行賄蔡武軒，由蔡長期洩漏稽查結果、分區、值班表等訊息；徐男另透過陳福斌取得專案稽查名單，以每洩漏1家給1萬元對價，陳男多次通知徐男轉告業者提前加灌清水、減量生產或改變製程以通過檢驗，事後由徐男駕車在市府前交付賄款。

有業者2017年間3次被查到違反水污法，委託徐男向陳行賄後，取得稽查時間才通過檢驗；也有廠商為順利申請展延水污染防治許可證，委由徐男行賄陳男，致電委外單位加快審核；離譜的是，環保局2017年委外檢驗桃科污水處理廠排放的廢水，徐及洪姓業者2人得知代操的廠商恐有硝酸鹽氮數值超標疑慮，因此行賄陳男掉包樣本。

徐男也行賄許明華而向鄭宇恆取得稽查平台帳號、密碼，或透過許向負責稽查的林智瑋關說、放水；案經桃園地院審理，蔡、林、陳、許、鄭等5名環保局人員坦承犯行，並繳回犯罪所得，分別判處8年、2年、10年、7年6月、7年徒刑；業者之中徐男被判刑，另5人獲緩刑。

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