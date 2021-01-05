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    交通部航港局爆燈塔工程弊案 檢廉兵分8路搜索約談10人

    交通部航港局航安組燈塔工程及維護科盛姓技佐涉嫌收賄，台北地檢署今指揮廉政署搜索約談。（資料照）

    交通部航港局航安組燈塔工程及維護科盛姓技佐涉嫌收賄，台北地檢署今指揮廉政署搜索約談。（資料照）

    2021/01/05 17:41

    〔記者陳慰慈／台北報導〕交通部航港局航安組燈塔工程及維護科盛姓技佐，涉嫌收受標案廠商現金賄賂及宴飲招待，不實驗收並減免廠商逾期違約金，台北地檢署黑金組檢察官鍾維翰今指揮廉政署，兵分8路搜索，依貪污治罪條例違背職務行收賄、偽造文書等罪嫌，約談盛姓技佐及負責標案施作、監造業者共6人與4名證人，預計晚間移送北檢複訊。

    盛姓技佐是「台中港、芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東碇島」8燈塔整建工程委託規畫設計監造技術服務案，及「北椗島、東碇島」2燈塔整建工程採購案承辦人。

    檢廉獲報，承攬燈塔標案施作的土木包工卜姓負責人、陳姓員工，涉嫌招待盛宴飲及購買免稅品送給盛姓技佐；負責標案監造的建築師事務所陳姓負責人及梁姓員工，被控2017年9月至去年8月不定期以2到5萬元現金行賄盛姓技佐，並給付盛出差至外島的食宿機票，換取盛的包庇護航。

    檢廉調查，建築師事務所僅指派蕭姓員工擔任8燈塔的專任工地監造工程人員，盛明知蕭不可能同時在本島與外島監工，仍在拿到廠商提供的工作月報表、廠商工程監造報表、廠商施工日報表後，填寫同意「備查」，護航業者。

    此外，盛明知業者應於前年7月完成「北椗島、東碇島」標案，卻於履約會勘後，製造完工的假象，填寫竣工後工程有缺失瑕疵，讓土木包工業者、建築師事務所於前年8月，分別取得部分工程款400多萬元、100多萬元；事後盛逕行簽辦書面驗收被長官打槍，去年6月，航港局指派主驗人員才完成驗收，但工程逾期280天，應罰款70多萬元，盛又以天氣、船隻無法到達等由，減免業者逾期違約金剩18萬元。

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