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    詐欺犯誆稱認識總統 向土地開發商詐得270萬被訴

    新北地檢署今依偽造文書及詐欺取財罪等嫌起訴劉、盧2人。（資料照）

    新北地檢署今依偽造文書及詐欺取財罪等嫌起訴劉、盧2人。（資料照）

    2021/01/13 15:27

    〔記者王定傳／新北報導〕有詐欺記錄的男子劉福崗與男子盧家樺合作，誆稱認識總統蔡英文，將從海外匯回500萬美元投資台灣，並打算拿新台幣9億元投資土地開發事業，但須支付手續費，向2名土地開發商詐得新台幣270萬元，事後無法兌現承諾，竟又偽造總統府邀請函等文件，新北地檢署今依偽造文書及詐欺取財罪等嫌起訴劉、盧2人。

    檢方調查，2016年間，劉男與盧男合作，由盧男向何姓及呂姓土地開發商表示，他與劉男在海外持有500萬元美元資金，準備匯回國內中央銀行，用以投資台灣、協助台灣經濟發展。

    檢方調查，盧男誆稱總統蔡英文及前副總統陳建仁已同意可動用該筆資金，資金匯回國後，將提供新台幣9億元投資何、呂2人的土地開發事業，但須支付新台幣300萬元手續費，並提供偽造的匯豐銀行3000萬元美金資金證明，以此取信2人。

    檢方調查，雙方約定呂、何2人先匯款新台幣300萬元後，盧男必須在2018年1月15日及30日匯款新台幣9億元至呂、何2人帳戶內，作為「桃園市平鎮區、嘉義市立仁路」不動產投資開發案資金。

    檢方調查，被害者誤信對方真的要投資，在2017年12月間與盧男簽約後，由何男匯款新台幣250萬元至盧某帳戶內；但劉、盧2人根本無法兌現承諾，面對質疑，盧男竟又謊稱：「資金已匯款至中央銀行，央行總裁楊金龍將協助處理資金，但還須20萬元作業費」，再度詐得新台幣20萬元。

    檢方調查，劉、盧2人為了掩飾犯行，屢次藉詞拖延，甚至在2018年間，由盧男傳送偽造的總統府邀請函、央行外幣轉帳指示單等文件，及劉男與副總統陳建仁英文SKYPE對話記錄截圖照片，繼續欺騙：「在央行作業，小英昨出國交代副總統幫我處理央行資金，這兩天確認進央行領錢」、「小英這兩天才有空阿，明天確認時間進央行領款」等。

    被害者遲遲無法收到投資資金，察覺受騙，報案處理；檢方偵辦時，劉、盧2人均否認犯行，檢方最後依行使偽造私文書與公文書、詐欺取財罪嫌起訴2人，請法院從一重以行使偽造公文書論處。

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