偷開客戶瑪莎拉蒂撞壞 烤漆工冒名申請理賠下場好慘…

2019-06-08 19:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕吳姓男子受託將表妹新買4個月的瑪莎拉蒂名車，送至汽車保養車維修，保養5個月後發生車禍，吳男向保險公司申請理賠，才發現保養廠黃姓員工，竟擅將名車開出去，卻與機車騎士相撞，撞壞左後方底盤，為支付修車費，竟偽刻表妹印章，向保險公司申請車險理賠，但因業務員聯絡不上表妹，最後未核准理賠，新北地院日前依偽造文書、詐欺取財未遂罪判黃男徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，前年1月，瑪莎拉蒂車主委由吳姓表哥將車子交由汽修廠保養烤漆，汽修廠林姓負責人保養完後，將烤漆部分交由黃姓員工處理，未料車輛烤好漆後，黃男卻擅自開著名車外出，行經台北市市民大道、建國南路交叉口，右轉時不慎與機車騎士擦撞，為了不讓車主發現他闖禍了，黃男將撞壞的名車修好後，假裝若無其事，把車交付給吳男。

但為處理維修費，黃男偽刻車主印章，去年6月以車主友人的名義，向保險公司申請出險理賠，因理賠專員無法聯繫上車主，未核准理賠，沒多久，吳男與他車發生擦撞，與業務員聯繫，才驚知被冒名請領保險理賠。

車主指控，車子2016年9月底買的，但都是表哥在開，因此前年4月將車過戶給表哥，同年6月，表哥開車發生碰撞，申請保險理賠時，被告知同年1月就發生過車禍申請過理賠，因沒有她的簽名理賠才沒過，但那段時間車子都放在保養廠沒開，不可能發生車禍，為釐清真相，她跟表哥到台北市交通大隊調取資料，才發現肇事者竟是黃男。

黃男到案後辯稱，為「試車」才把名車開出去，申請保險理賠有獲吳男同意。

法官認為，黃男前年6月以原車主名義申請保險理賠，若徵得吳男同意，不可能不知道車子已易主，但考量黃男詐取金錢數額不大、實際也未詐得保險理賠金，迄今未能與告訴人達成和解等狀況，判處他有期徒刑3月，得易科罰金9萬。

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