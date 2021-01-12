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    首頁　>　社會

    南水局副局長撞癱大學生 一審判賠千萬元

    水利署南水局副局長鄒漢貴（中）4年多前開車撞癱大學生，一審判賠1千萬餘元。（資料照）

    水利署南水局副局長鄒漢貴（中）4年多前開車撞癱大學生，一審判賠1千萬餘元。（資料照）

    2021/01/12 14:04

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕水利署南水局副局長鄒漢貴4年多前在高雄開車與何姓大學生發生車禍，何姓大學生被撞傷及腦部，生活無法自理需要專人照護，刑事部分，鄒姓被依過失重傷害罪判刑6月定讞，民事部分，高雄地院判他要賠1千萬餘元，可上訴。

    判決指出，2016年5月27日傍晚5點多，鄒漢貴開車行經高雄市楠梓區土庫一路，左轉清豐二路時，與當時騎車行經該處的何姓大學生發生擦撞，何姓大學生人車倒地，腦部受創、右腳踝開放性骨折，經送醫搶救後，何姓大學生雖然沒有性命危險，但意識不清日常生活無法自理，需使用呼吸器長期臥床並依賴他人照顧。

    刑事部分，一、二審根據車禍定鑑定報告，認定車禍發生的主因是「轉彎車未禮讓直行車」，何姓大學生沒有肇事責任，因此一審依過失重傷害罪判鄒徒刑6月，鄒不服提上訴，二審審理後認定一審量刑適當，駁回鄒的上訴，全案定讞。

    民事部分，何姓大學生因車禍時僅22歲，但他需要看護長期照料才得以延命，他的爸媽依每天看護費2千元，依國人餘命77歲計算，加上醫療費等支出，向鄒求償1千餘萬元；而鄒的爸媽也因為愛子車禍心力交瘁照顧他，也各向鄒請求200萬元的精神慰撫金。

    高雄地院開庭時，鄒坦然面對自己的錯誤，但他稱自己只是公務員，月薪才7、8萬元，無力負擔如此高額的賠償金，但法官根據相關事證，判鄒須賠償何姓大學生1千萬餘元，也要各賠何姓大學生的爸媽150萬元，全案可上訴。

    對此，鄒漢貴回應指出，車禍發生時他雖然是轉彎車，但當時他的車子是停止狀態，是對方衝出來撞到他，且何姓大學生車禍後也已清醒，雖然傷到腦部，但卻能自己走路來開庭，醫院也沒有開出需要終身須人看護的診斷證明，判賠金額如此高已超過他的能力，一定會再上訴。

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