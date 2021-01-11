中市騎士自摔遭輾斃 11車經過竟無人願停車禍地點警示來車

王男騎車自摔。（民眾提供）

2021/01/11 14:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今一大早發生驚悚死亡車禍，死者是當時騎車趕著上班的王姓保全，根據監視器畫面顯示，從他自摔被另輛機車撞上，接著又陸續被2輛汽車撞擊輾過的期間，起碼有11輛汽車經過，卻無一車願意停在摔車王男後方，藉以警示其他來車注意，間接導致王男慘死輪下，令人遺憾。

這起死亡車禍發生在今天早上6點多，30歲王男當時穿雨衣騎車沿文心路騎乘，行經麻園西街口時疑因天雨路滑自摔，因機車被甩到路中，他勉強起身後正準備扶起傾倒的機車時，後方另輛由56歲黃姓男子騎乘的機車疑天色昏暗未注意將他撞倒。

請繼續往下閱讀...

王男整個人倒向中間車道，隨即被後方一輛閃避不及，由55歲吳姓男子駕駛的深色自小客車撞上，再遭76歲賴姓婦人駕駛的白色自小客車輾壓卡在車底拖行，消防局獲報趕往協助脫困，發現他已無生命跡象緊急送醫，但因傷重經搶救不幸宣告不治。

但從相關路口監視器拍下的影像時間顯示，王男在6時14分2秒時自摔搖晃起身撿拾物品時，就有3輛汽車經過，14分23秒第一次被黃男機車撞擊倒地後不起後，也有3輛汽車經過，14分47秒第2次被吳男深色轎車撞擊，也有5輛汽車經過，相隔約一分半鐘，在16分10秒慘遭賴婦的白色自小客第3次撞擊輾壓拖行數公尺，過程令人怵目驚心。

而從王男自摔到被輾過短短時間內，起碼有11輛汽車經過，卻無一車願意停在自摔王男後方，拿出三角路障板或是閃黃燈，藉以警示後方來車注意，間接導致王男慘死輪下。

警方說，民眾遇到類似騎車自摔情形，第一時間還是保命為首要前提，不要貿然到路中想扶起傾倒機車或撿拾物品，應先在路邊安全處先視檢視自身傷勢，再視狀況察看機車。若真的擔心橫倒路中機車造成二次事故，也建議先查看前後路口的號誌是否已轉為紅燈，趁路面暫時淨空時趕緊替機車按下左或右轉燈警示，再做後續處理才是自保之道。

王男被黃男機車撞上。（民眾提供）

王男被深色車撞上。（民眾提供）

王男被白車輾過。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法