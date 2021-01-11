錢櫃大火案限制出境 練台生抗告被駁確定不能出國8個月

高等法院日前裁定駁回抗告，練台生確定限制出境出海8個月。（資料照）

2021/01/11 15:55

〔記者張文川／台北報導〕錢櫃KTV台北市林森店，去年4月發生火災，造成6死、近百人受傷慘劇，台北地院署依過失致死罪嫌起訴錢櫃董事長練台生等人，台北地院上月中旬裁定練台生限制出境、出海，練台生提出抗告，高等法院日前裁定駁回抗告，練台生確定限制出境出海8個月。

北檢起訴指出，錢櫃林森店去年2月起進行增設電梯工程，因疫情衝擊業績，練台生與幹部討論後，決定邊施工、邊營業，卻未落實消防防護計畫，4月26日承包商王聖傑為儀器充電引發火災，且現場消防設備未起作用，造成重大死傷，檢方依過失致死、違反消防法、職業安全衛生法等5罪嫌，起訴練台生等7人。

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台北地院去年12月17日首次開庭，練台生的律師當庭聲請解除境管，主張練台生的住處、事業、妻小都在國內，不會逃亡，全案責任歸屬有待釐清，且已和6位死者家屬、97位傷者和解，賠償多達8000萬，尚有20人還在洽談中，賠償人數已超過檢方起訴認定的人數，顯見練台生不會逃亡、逃避責任。

北院法官認為練台生於本案嫌疑重大，考量本案造成的嚴重性，足可認為他有可能逃亡，為確保後續審判，裁定12月17日起限制出境、出海8個月。

練台生不服，提出抗告，主張他全程充分配合調查，未延滯訴訟或妨害調查，本案是因第三人私自關閉消防安全設備，才造成火災；且所涉並非重罪，他已積極與被害人和家屬洽談和解，何況他的家人、事業都在台灣，不會逃亡，沒必要限制出境。

高院合議庭審酌後認為，北院並未濫用裁量權，裁定內文已詳述限制出境的理由與考量，積極洽談和解屬犯後態度的問題，與是否限制出境沒必然的關係，因此駁回抗告確定。

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