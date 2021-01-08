盜版機車零件流入新北、新竹4年 警查扣市值500萬元商品

保二總隊刑事警察大隊去年10月在新北市及新竹市等4間機車材料行，逮捕6名侵權涉案人，查扣市值高達500萬元、逾3千件仿冒零件。（記者闕敬倫翻攝）

2021/01/08 15:32

〔記者闕敬倫／新北報導〕機車是台灣民眾代步、通勤主要交通工具，有不肖業者為此大動歪腦筋，仿冒主流機車品牌部件牟取暴利，保二總隊刑事警察大隊去年5月接獲情資，開始溯源佈線追查，10月在新北市及新竹市等4間機車材料行，逮捕6名涉嫌製造、販售盜版機車部件的人士，並查扣市值高達500萬元、逾3千件仿冒零件。

保二總隊去年5月獲報，自2016年起，在新北及新竹等地有不肖業者私自製造機車部件，仿冒品牌的驅動皮帶及整流器等部件，流入市面販售長達4年，警方進而成立專案小組，展開溯源追查。

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經保二總隊5個月循線蒐證，去年10月在新北及新竹4家機車材料行，一舉逮捕6位仿冒業者，查獲3千餘件機車盜版商品，侵權市值高達新台幣500萬元。

保二總隊指出，本案盜版零件涵蓋三陽的高手、悍將、GT、迪爵；光陽的雷霆、MANY、G5、G6、VJR；山葉的勁戰、CUXI、RS、勁豪等車款。

保二刑大偵一隊長張世傑表示，依據商標法第97條規定，仿冒商品販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，可處一年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣5萬元以下罰金，呼籲民眾選購機車相關商品，應向經銷據點購買，品質較有保障。

保二總隊5個月循線蒐證，逮捕6位仿冒業者，查獲3千餘件機車盜版商品，侵權市值高達新台幣500萬元。（記者闕敬倫翻攝）

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