為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    盜版機車零件流入新北、新竹4年 警查扣市值500萬元商品

    保二總隊刑事警察大隊去年10月在新北市及新竹市等4間機車材料行，逮捕6名侵權涉案人，查扣市值高達500萬元、逾3千件仿冒零件。（記者闕敬倫翻攝）

    保二總隊刑事警察大隊去年10月在新北市及新竹市等4間機車材料行，逮捕6名侵權涉案人，查扣市值高達500萬元、逾3千件仿冒零件。（記者闕敬倫翻攝）

    2021/01/08 15:32

    〔記者闕敬倫／新北報導〕機車是台灣民眾代步、通勤主要交通工具，有不肖業者為此大動歪腦筋，仿冒主流機車品牌部件牟取暴利，保二總隊刑事警察大隊去年5月接獲情資，開始溯源佈線追查，10月在新北市及新竹市等4間機車材料行，逮捕6名涉嫌製造、販售盜版機車部件的人士，並查扣市值高達500萬元、逾3千件仿冒零件。

    保二總隊去年5月獲報，自2016年起，在新北及新竹等地有不肖業者私自製造機車部件，仿冒品牌的驅動皮帶及整流器等部件，流入市面販售長達4年，警方進而成立專案小組，展開溯源追查。

    經保二總隊5個月循線蒐證，去年10月在新北及新竹4家機車材料行，一舉逮捕6位仿冒業者，查獲3千餘件機車盜版商品，侵權市值高達新台幣500萬元。

    保二總隊指出，本案盜版零件涵蓋三陽的高手、悍將、GT、迪爵；光陽的雷霆、MANY、G5、G6、VJR；山葉的勁戰、CUXI、RS、勁豪等車款。

    保二刑大偵一隊長張世傑表示，依據商標法第97條規定，仿冒商品販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，可處一年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣5萬元以下罰金，呼籲民眾選購機車相關商品，應向經銷據點購買，品質較有保障。

    保二總隊5個月循線蒐證，逮捕6位仿冒業者，查獲3千餘件機車盜版商品，侵權市值高達新台幣500萬元。（記者闕敬倫翻攝）

    保二總隊5個月循線蒐證，逮捕6位仿冒業者，查獲3千餘件機車盜版商品，侵權市值高達新台幣500萬元。（記者闕敬倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    架網站收費盜播66部電影 前立委梁牧養韓籍女婿判1年10月定讞
    2020/12/23 11:13

    架網站收費盜播66部電影 前立委梁牧養韓籍女婿判1年10月定讞
    韓綜秀台灣國旗遭小粉紅圍剿 南韓網友怒：看盜版還那麼多意見
    2020/12/07 17:03

    韓綜秀台灣國旗遭小粉紅圍剿 南韓網友怒：看盜版還那麼多意見

    南山人壽再推美元利變壽保單
    金酒也走文創風? 在中國盜版 回銷金門
    2020/11/21 05:30

    金酒也走文創風? 在中國盜版 回銷金門
    這個機車零件最好拆 失竊率高居第一名
    2016/10/16 10:21

    這個機車零件最好拆 失竊率高居第一名

    遠傳5G技術力 助攻2021台北跨年
    社會今日熱門
    被指控強迫輕度智障特教生吃朝天椒 一審判2師無罪
    2021/01/07 18:54

    被指控強迫輕度智障特教生吃朝天椒 一審判2師無罪

    國一彰化段聯結車翻覆 南北全線大塞車
    2021/01/07 16:12

    國一彰化段聯結車翻覆 南北全線大塞車

    屆退副所長休假返鄉 酒駕出車禍被記過調職
    2021/01/07 16:22

    屆退副所長休假返鄉 酒駕出車禍被記過調職 影片

    檢警搗破中部大宗電子煙油商 查扣近萬瓶尼古丁煙油
    2021/01/07 16:00

    檢警搗破中部大宗電子煙油商 查扣近萬瓶尼古丁煙油

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播