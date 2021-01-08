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    獨家》高市警察局長劉柏良傳將遭撤換 刑事局長黃明昭接任呼聲高

    高雄市警察局長又傳換將，局長劉柏良臨危受命拼搏6月，配合市長陳其邁「緊緊緊」腳步拚市政，陣前被換將恐造成不安定影響士氣。（記者黃良傑攝）

    高雄市警察局長又傳換將，局長劉柏良臨危受命拼搏6月，配合市長陳其邁「緊緊緊」腳步拚市政，陣前被換將恐造成不安定影響士氣。（記者黃良傑攝）

    2021/01/08 09:25

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局長又傳被換，局長劉柏良臨危受命拼搏6月，配合市長陳其邁「緊緊緊」腳步拚市政，自己更以身作則，讓全市官警動了起來，成功改善高市治安、交通、防疫，獲市民肯定，市長陳其邁十分倚重，就在警界士氣最高昂之際，卻傳出劉又將被換下，而且又和上次一樣，高雄市、台南市警局長都「包裹」同換，令人費解，新任局長傳由刑事局局長黃明昭接任。

    素有「梅花鹿」、「點子王」的劉柏良，上任以來走遍各派出所，勇於任事、敢對問題，只要在交通、治安、服務、防疫等策進思維和良策，立刻與幕僚討論，基層而起的他，照顧基層、了解基層、敎導基層，無不面面俱到，感動了不少警官，講究創新、科技、溝通的劉柏良，也令市府各局處長佩服，私下都說「有柏良，好辦事，辦好事」。

    至於警察局的人事升遷，劉柏良上任前3個月，以人事穩定為優先，後3個月遵循公平制度，不忘拔擢、尋找優秀人才，內外好的政績和溝通，包括局會、媒體關係，他更遠向刑事局借將，務必組織最好的團隊，做出最強治安、改善交通、最佳服務，而「點子王」也做到了。

    但就在高雄市民最需要這位魄力老練的警察局長時，突傳要陣前將換，繼任人選是外事警察系畢業，現任刑事局局長黃明昭，據了解，他和高市並無直接淵源，中央重走6個月前，高雄換下李永癸、台南換下周幼偉的模式，但不同的是，高市毫無任何重大治安事件，相反都已按步就班，改善精進之際，若企圖想拿明朝的「件」（買股事件）砍清朝的官，正當性明顯不足，此事考驗行政院長的智慧，盼不要落人派系鬥爭的口實。

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