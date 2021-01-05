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    與小女友偷嚐禁果被抓包 男子與家屬達成和解獲緩刑

    基隆地院近日審結，認定鄭男與對方已達成和解，依妨害性自主罪判處他有期徒刑8月，緩刑4年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定鄭男與對方已達成和解，依妨害性自主罪判處他有期徒刑8月，緩刑4年。（記者吳昇儒攝）

    2021/01/05 13:21

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名鄭姓男子去年1月間透過網路結識就讀國中的少女小媛（化名），兩人互有好感，成為男女朋友。某日鄭男帶小媛回家，一時把持不住，發生性關係。事後小媛在學校向老師提及該事，老師趕緊通報家長及社工，並對鄭男提出告訴。基隆地院近日審結，認定鄭男與對方已達成和解，依妨害性自主罪判處他有期徒刑8月，緩刑4年。

    檢警調查，18歲鄭姓男子與小媛透過臉書認識，互為男女朋友，去年1月下旬，鄭男帶女友回家後，兩人進一步發生性關係，事後小媛在學校上課時卻魂不守舍，老師發現異狀，私下詢問小媛是否有心事，最後在老師循循善誘的引導下，小媛才說出自己與男朋友發生性關係。

    但因小媛未滿16歲，其男友的行為已經觸法，趕緊通報社工及小媛家長將她到往醫院驗傷並到警局製作筆錄。

    鄭男到案後承認自己確實有和女友在家中發生性關係，但是在兩廂情願的情形下發生，並沒有違反女友意願。

    案發之後，鄭男與未成年女友及其家屬進行調解，並表示願意賠償相關損失，最後雙方達成和解。

    法院審理後，認定鄭男觸犯對於14歲以上未滿16歲女子性交罪，判處有期徒刑8月，考量雙方已經達成和解，予以緩刑4年，緩刑期間保護管束，並需依調解內容賠償相關金額。

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