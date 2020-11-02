馬國女大生雙親連夜搭車奔高雄 鍾母崩潰哭泣認屍

遇害的馬來西亞籍女大生父母抵達高雄市立殯儀館。（記者張忠義攝）

2020/11/02 02:25

〔記者方志賢／高雄報導〕馬來西亞籍鍾姓女大生28日遭擄遇害，鍾女的父母昨晚搭乘華航班機到桃園機場，經採檢2人都陰性確認後，隨即搭乘防疫專車直奔高雄，今（2日）凌晨1點半抵達高雄市立殯儀館，鍾母下車後仍不斷掩面哭泣，並哭喊「我不要這樣、我不要這樣」，由鍾父攙扶步入寄棺室，當她見到女兒遺體時，忍不住哀痛情緒，當場崩潰，哭嚎聲迴盪門外與走廊，令人鼻酸。

鍾女的父母戴著口罩深夜抵達市立殯儀館，鍾母一下車情緒非常激動，當場掩面痛哭，鍾父神情哀戚，在一旁頻頻安慰她，兩人由市立殯儀館人員引導下進入寄棺室認屍，約過了6分鐘，傷痛欲絕的鍾母由鍾父攙扶步出寄棺室，並由橋頭地檢署主任檢察官謝肇晶召開臨時偵查庭，完成家屬筆錄後，發給死亡證明書。

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鍾姓女大學生（24歲）本月28日晚間，獨自走回宿舍途中，遭梁姓男子（28歲）隨機強拉上車，並以繩索勒住頸部致死，棄屍高雄阿蓮山區。梁嫌在應訊時坦承「先性侵再殺人」，並洗劫她手機和信用卡等物，目前遭法院裁定羈押。

鍾女的父母透過越洋電話得知女兒遇害，昨晚7點15分，搭乘華航班機到桃園機場，並由移民署人員陪同進行檢疫手續，兩人此次來台採類似外交泡泡模式，在機場採檢確認陰性後即入境，在台活動模式採專車接送，確保不與一般民眾接觸。晚間10時許，兩人採檢均確認陰性，隨即搭乘台南市衛生局調派的防疫專車，載送兩人到高雄市立殯儀館見愛女最後一面。

遇害的馬來西亞籍女大生父母抵達高雄市立殯儀館。（記者張忠義攝）

台南遇害女大生的母親傷心地幾乎無法站立，倚靠著先生。（記者張忠義攝）

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