遇害鍾姓女大生父母抵達桃園機場 鍾母情緒激動痛哭失聲

馬來西亞籍鍾姓女大生遇害，鍾女父母今天晚間搭乘華航班機抵台，先在桃園國際機場採檢送驗，確認結果為陰性後就可入境，並由防疫專車載送南下。（記者劉信德攝）

2020/11/01 20:01

〔記者劉信德／台北報導〕來台求學的24歲鍾姓馬國女大生28日遭擄遇害，鍾姓女學生的父母在獲知愛女遇害消息後，30日從居住地飛到吉隆坡，並在辦妥來台入境手續後，在 11/1 搭乘華航CI722班機於19:15 抵達桃園機場，預計在檢疫完成、確認陰性後，即可驅車出發直奔高雄，處理女兒後事。

鍾姓女學生的父母戴著口罩下機，鍾母情緒激動痛哭失聲，鍾父神情哀戚、不發一語全程攙扶著鍾母前往檢測站。兩人採外交泡泡模式入境，並由移民官陪同前往篩檢站採集檢體，隨後前往環宇貴賓室等候篩檢結果，時間預計約兩小時，期間兩人全程在貴賓室等候。據了解，台南市政府衛生局派出防疫專車北上，在檢測結果出爐、確認陰性後，將載著鍾姓女學生的父母搭車直奔高雄殯儀館見女兒最後一面。

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另有消息指出梁姓兇嫌的父母透過地方里長轉達，希望能有機會當面向鍾生父母道歉。

鍾姓馬國女大生父母此次來台，採取類似外交泡泡模式，家屬在機場採檢確認陰性後即可入境，入境期間必須全程配戴口罩並入住防疫旅館，在台活動模式採專車接送、成員固定座位，確保不與一般民眾接觸。

這起社會案件震驚台馬兩國，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌均透過發言人對此案表達歉意，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文向家屬、馬來西亞國家與人民表達至深歉意，並表示這起不幸事件不僅對台灣的國際形象有莫大的傷害，更代表台灣在社會安全的維護上出現了漏洞，必須徹底檢討。

馬來西亞籍的鍾姓女學生在28日晚間行經台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭陌生梁姓男子隨機強拉上車，並以繩索勒住頸部致死棄屍山區，檢方驗屍後研判鍾女頸部遭繩索緊勒口鼻出血致死，並發現鍾女下體有受傷，梁嫌在應訊時坦承「先性侵再殺人」，並洗劫她手機和信用卡等物，目前遭法院裁定羈押。

警方未能事先防範，也飽受輿論批評，根據市警局公布最新的懲處名單，警方認定受理報案過程有瑕疵，歸仁警分局長楊慶裕遭撤換拔官，南市警察局長詹永茂自認督屬不周，也向市長黃偉哲提出自請處分。

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