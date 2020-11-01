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    遇害馬籍女大生家屬今晚來台 校方：尊重其意願 行程都不公開

    馬來西亞籍鍾姓女大學生遭擄走、遇害，警方偵辦。（記者吳俊鋒翻攝）

    馬來西亞籍鍾姓女大學生遭擄走、遇害，警方偵辦。（記者吳俊鋒翻攝）

    2020/11/01 12:13

    ［記者吳俊鋒／台南報導］馬來西亞籍的台南女大學生遭勒斃、棄屍，震驚國際，家屬搭機來台處理後事，下午2點35分啟程，預定今晚7點15分抵達桃園；長榮大學表示，尊重家屬意願，行程都不公開，會配合政府單位，在法律規範下，全力完成家屬的需求包含找辯護律師，後續追究、求償。

    對於，9月30日有女學生險遭擄走，事後校方未做防範，引發批評，長榮大學指出，10月1日上午有學生打電話到校安中心，「昨晚有被騷擾」，校方有做校安記錄，未做校安通報，接下來校內也會有檢討報告的懲處，虛心接受。

    案發後，家屬怨訊息不夠透明，校方說，這是家屬誤解，學校10月29日上午接獲大潭派出所所通知，立刻校安通報與全校協尋，開始嘗試與家屬聯繫，但警方基於偵察不公開，無法得知進一步。

    校方指出，晚上時，警方告知人找到了，已經遇害，立刻向家屬聯繫，其實與家屬獲知時間差不多。

    長榮大學的官網在上個月30日起也改為灰黑色，對鍾女表達無限的追思與悲痛，全力協助家屬來台相關事宜，包含找辯護律師，後續追究、求償。

    校園未來與社區、警方也將有安全聯防的會議，讓將大潭周邊地區更好的防護，學生的求學環境更安全。

    長榮大學官網改為灰、黑色，對鍾女表達追思。（記者吳俊鋒翻攝）

    長榮大學官網改為灰、黑色，對鍾女表達追思。（記者吳俊鋒翻攝）

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