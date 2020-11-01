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    首頁　>　社會

    馬國女大生遇害 南市歸仁分局長被撤換、局長詹永茂自請處分

    歸仁分局長楊慶裕被撤換。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁分局長楊慶裕被撤換。（記者吳俊鋒攝）

    2020/11/01 15:19

    ［記者吳俊鋒、王涵平／台南報導］台南馬來西亞籍女學生遭隨機勒殺，由於嫌犯1個月前就曾在現場擄人未遂，社會輿論嘩然，質疑警方事先防範不力，市警局今天認定受理報案過程有瑕疵，決定撤換歸仁分局長楊慶裕。

    這起命案，社會怒火延燒，上至總統蔡英文，以及各機關首長都向死者家屬、馬國人民致歉，除了開鍘分局長之外，南市警察局長詹永茂自認督屬不周，向市長黃偉哲提出自請處分。

    市警局今天下午3點召開記者會宣布職務調整，楊慶裕被撤換，另外也針對9月30日，險遭擄走的女學生，有無去派出所報案，以及警方偵處作為，還有是否隱匿刑案等進行說明。

    市警局表示，該案受理報案後雖有偵處作為，卻未依規定完備受理報案程序，也未向上陳報，顯有疏失，已違反報案紀律，依據市長指示「有功則賞，有過則罰」原則，報請警政署調整歸仁分局長職務。

    詹永茂也針對被害人來台求學期間，不幸遇害，代表市政府警察局向家屬表達最深的歉意，他強調，該案已完成調查程序，對日夜辛勞偵辦此案的同仁予以肯定。

    詹永茂說，對於9月30日派出所受理陳姓女大生及房東女兒報案後，未依規定完成受理報案程序，後續也未有更積極偵查作為及具體的防範措施，核有疏失，幹部應承擔責任，已報告市長同意，將歸仁分局長調整為內勤職務；詹永茂也鞠躬道歉。

    詹永茂說，對於9月30日派出所受理陳姓女大生及房東女兒報案後，未依規定完成受理報案程序，後續也未有更積極偵查作為及具體的防範措施，核有疏失，幹部應承擔責任，已報告市長同意，將歸仁分局長調整為內勤職務。

    局長詹永茂（右）與葉明潭督察長鞠躬道歉。（記者王涵平攝）

    局長詹永茂（右）與葉明潭督察長鞠躬道歉。（記者王涵平攝）

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