網列數據台南1至9月殺人案六都第一 警隊：未、既遂案已全偵破

長榮大學馬籍女大生遭變態惡狼殺害案件引起台馬兩國輿論熱議，治安問題再成PTT討論焦點。圖為女大生案兇嫌。（資料照）

2020/11/01 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕長榮大學馬籍女大生遭變態惡狼殺害案件引起台馬兩國輿論熱議，治安問題再成PTT討論焦點；有網友列出警政統計查詢網今年1月至9月各縣市故意殺人案件公開數據，指出此期間台南市故意殺人共27件，六都第一；對此，台南市刑警大隊說明，27件中，屬於殺人致死案有6件，餘21件均為殺人未遂案件，目前台南市發生之殺人案件均已全數偵破，絕不讓不法之徒逍遙法外。

網友透過PTT以「[爆卦] 2020年1月至9月故意殺人數 台南全國第一」為題發文，引述警政統計查詢網公開數據指出，2020年1月至9月故意殺人案件數，台北市23件、新北市21件、桃園市16件、台中市13件、台南市27件、高雄市18件、台灣省55件（台灣省為排除6都及離島，所有縣市總合人口）；2020年1月至9月故意殺人每萬人口發生率，依數據高低排順序，為台南市14.4%、台北市 8.8%、台灣省7.7%、桃園市7.0%、高雄市6.5%、新北市5.2%、台中市4.6%。

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此文引發網友熱烈討論；根據《ETtoday》報導，台南市刑事警察大隊說明指出，今年1至9月間27件故意殺人案中，有6件是殺人致死案，其餘21件均為殺人未遂案；殺人致死案6件（含玉井分局轄區於2019年12月14日發生之修道場縱火致死案）包括縱火致死案2件、仇怨槍殺1件、嫌隙持刀砍殺同事或鄰居3件（1件為外勞砍殺外勞）。

殺人未遂案21件部分，有5件為持槍打傷被害人，相關案件嫌疑人皆已遭逮捕，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂移送偵辦；另16件分別為以刀傷害12件，拳打、持酒瓶、持鈍器、其他各1件。台南市刑事警察大隊指出，以上16件被害人僅受傷並堅持提出殺人未遂告訴，警方皆依法受理偵破後移送偵辦。

台南市警局也強調，各單位對轄內發生之重大治安暴力犯罪案件，均能立即成立專案小組戮力偵辦，迅速逮捕嫌犯，目前台南市發生之殺人案件均已全數偵破，絕不讓不法之徒逍遙法外。

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