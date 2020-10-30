賭網經銷商透過通訊軟體攬客 還當「老師」帶領投注

謝與旗下員工共9人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2020/10/30 15:28

〔記者邱俊福／台北報導〕「金球娛樂城」賭博網站的謝姓經銷商，涉嫌在LINE等通訊軟體與臉書、IG等社群，散發廣告訊息，以「首次只需新臺幣1000元，每日可獲利800至2000餘元」為噱頭，大肆攬客，旗下成員還會充當「老師」帶領下注，刑事局偵九大隊第三隊經追查日前逮捕謝等9人到案，先依賭博罪嫌送辦，至於是否有詐欺賭客行徑，將持續擴大偵查。

警方調查，33歲謝嫌是從去年初開始經營賭博網站，經從查扣的資料清查，發現賭客有200多人，下注金額共約千萬元，而經營方式是以每月4萬元聘僱員工對外散發廣告，隨機邀請民眾加入LINE群組，並要求先至賭博網站註冊帳號後，會有「老師」帶領下注。

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另從偵查過程與查扣的資料發現，該集團有透過修改賭博網站後端程式設定，初期讓賭客嚐得甜頭，如民眾反應欲提領賭金，便將其自LINE群組中移除，並封鎖或調低勝率，使賭客血本無歸的狀況，將約談相關賭客清查。

今年5月份，警方發現該賭網保證獲利的廣告後，立即佈線追查，經確定該賭網機房位於台中市太平區一處社區大樓內後，本月23日前往查緝，逮捕謝與旗下員工共9人到案，並查扣手機、電腦、筆記型電腦等大批贓證物，詢後移送至台中地檢察署偵辦。

警方查扣手機、電腦、筆記型電腦等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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