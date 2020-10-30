為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    賭網經銷商透過通訊軟體攬客 還當「老師」帶領投注

    謝與旗下員工共9人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    謝與旗下員工共9人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    2020/10/30 15:28

    〔記者邱俊福／台北報導〕「金球娛樂城」賭博網站的謝姓經銷商，涉嫌在LINE等通訊軟體與臉書、IG等社群，散發廣告訊息，以「首次只需新臺幣1000元，每日可獲利800至2000餘元」為噱頭，大肆攬客，旗下成員還會充當「老師」帶領下注，刑事局偵九大隊第三隊經追查日前逮捕謝等9人到案，先依賭博罪嫌送辦，至於是否有詐欺賭客行徑，將持續擴大偵查。

    警方調查，33歲謝嫌是從去年初開始經營賭博網站，經從查扣的資料清查，發現賭客有200多人，下注金額共約千萬元，而經營方式是以每月4萬元聘僱員工對外散發廣告，隨機邀請民眾加入LINE群組，並要求先至賭博網站註冊帳號後，會有「老師」帶領下注。

    另從偵查過程與查扣的資料發現，該集團有透過修改賭博網站後端程式設定，初期讓賭客嚐得甜頭，如民眾反應欲提領賭金，便將其自LINE群組中移除，並封鎖或調低勝率，使賭客血本無歸的狀況，將約談相關賭客清查。

    今年5月份，警方發現該賭網保證獲利的廣告後，立即佈線追查，經確定該賭網機房位於台中市太平區一處社區大樓內後，本月23日前往查緝，逮捕謝與旗下員工共9人到案，並查扣手機、電腦、筆記型電腦等大批贓證物，詢後移送至台中地檢察署偵辦。

    警方查扣手機、電腦、筆記型電腦等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣手機、電腦、筆記型電腦等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍紀出包！軍官存摺成賭博網站人頭帳戶
    2020/10/13 06:56

    軍紀出包！軍官存摺成賭博網站人頭帳戶
    陸戰隊同袍營區邀簽賭 上兵半年狂輸50萬當車貸款還賭債
    2020/10/06 12:02

    陸戰隊同袍營區邀簽賭 上兵半年狂輸50萬當車貸款還賭債

    林口冠軍王 這集團3案一口氣拿第一
    打擊賭博歪風 北市警連搗2處職業德州撲克賭場
    2020/09/27 15:55

    打擊賭博歪風 北市警連搗2處職業德州撲克賭場
    只有簽注單未查獲賭客賭金 女組頭辯「練字」判無罪
    2020/09/16 09:29

    只有簽注單未查獲賭客賭金 女組頭辯「練字」判無罪

    大選前投資致勝秘笈
    社會今日熱門
    收「模擬國民法官開庭通知」？宜蘭地院：真的不是詐騙
    2020/10/29 18:53

    收「模擬國民法官開庭通知」？宜蘭地院：真的不是詐騙

    松崗炒股案 朱國榮請回、股市聞人鄭光育聲押
    2020/10/29 22:46

    松崗炒股案 朱國榮請回、股市聞人鄭光育聲押

    人妻暗蒐證！出國偷吃小三同住一房都被掌握
    2020/10/29 19:32

    人妻暗蒐證！出國偷吃小三同住一房都被掌握

    狼師染指32人只判1件有罪 地院澄清：可依法上訴
    2020/10/29 19:38

    狼師染指32人只判1件有罪 地院澄清：可依法上訴

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播