操作錯誤客人領走9千元3倍券 超商店員差一點要賠這筆錢

南市一分局東門派出所警員楊曜銘積極為超商店員追回被民眾誤領的九千元三倍券。（記者王俊忠翻攝）

2020-08-30 10:37:12

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區龍山街1家統一超商近日求助轄區東門派出所警員楊曜銘，店家告知楊員「因店員操作系統錯誤，致使民眾誤領9千元的3倍券，若未能找回，店員要負責這筆錢損失」。楊員利用瑣碎線索及警政查詢系統比對，很快找到誤領民眾把9千元3倍券繳還店家，解決店員心頭大患。

南市警一分局東門派出所警員楊曜銘平日努力經營勤區，與轄區內金融機構、超商等都能密切聯繫，並利用各種機會做犯罪預防及防詐宣導。

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楊員於近日接獲東區龍山街統一超商店長以Line通訊軟體聯絡請求協助，員警到場了解得知是該店店員操作系統錯誤，導致民眾誤領總價值9000元台幣的3倍振興券，若不能及時找回，須由店員自行負擔9000元損失。

楊員見店長與店員神情焦慮、心急如焚，即發揮抽絲剝繭的精神，利用店長提供瑣碎的線索輔以警政查詢系統比對查證，在很快時間內通知誤領的民眾返回超商、將誤領的3倍券繳還店家。超商徐姓店長感謝楊員盡力協助，近日特地寫信到警政署署長信箱表揚員警積極任事；警政高層也肯定楊員主動為民的服務精神。

市警一分局表示，警方與超商長期合作攔阻詐騙，超商店員忙於服務客人之時，若發現疑似詐騙個案，仍能於警民LINE群組即時通報警方攔截，如今超商有難，需要警方幫助，警方二話不說立即協助，以超高效率尋回3倍券避免店家損失，可說是警民跨界合作、互利互助最佳典範。

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