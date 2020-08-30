操作錯誤客人領走9千元3倍券 超商店員差一點要賠這筆錢
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區龍山街1家統一超商近日求助轄區東門派出所警員楊曜銘，店家告知楊員「因店員操作系統錯誤，致使民眾誤領9千元的3倍券，若未能找回，店員要負責這筆錢損失」。楊員利用瑣碎線索及警政查詢系統比對，很快找到誤領民眾把9千元3倍券繳還店家，解決店員心頭大患。
南市警一分局東門派出所警員楊曜銘平日努力經營勤區，與轄區內金融機構、超商等都能密切聯繫，並利用各種機會做犯罪預防及防詐宣導。
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楊員於近日接獲東區龍山街統一超商店長以Line通訊軟體聯絡請求協助，員警到場了解得知是該店店員操作系統錯誤，導致民眾誤領總價值9000元台幣的3倍振興券，若不能及時找回，須由店員自行負擔9000元損失。
楊員見店長與店員神情焦慮、心急如焚，即發揮抽絲剝繭的精神，利用店長提供瑣碎的線索輔以警政查詢系統比對查證，在很快時間內通知誤領的民眾返回超商、將誤領的3倍券繳還店家。超商徐姓店長感謝楊員盡力協助，近日特地寫信到警政署署長信箱表揚員警積極任事；警政高層也肯定楊員主動為民的服務精神。
市警一分局表示，警方與超商長期合作攔阻詐騙，超商店員忙於服務客人之時，若發現疑似詐騙個案，仍能於警民LINE群組即時通報警方攔截，如今超商有難，需要警方幫助，警方二話不說立即協助，以超高效率尋回3倍券避免店家損失，可說是警民跨界合作、互利互助最佳典範。