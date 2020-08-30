竹市警9月起路口安全大執法 初期重點路段看這裡

新竹市警察局9月1日起將在各重要路口柔性宣導，希望市民建立起路口停讓行人的觀念。（記者蔡彰盛翻攝）

2020-08-30 08:35:26

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為導正汽機車駕駛「車不讓人」惡習，培養禮讓行人觀念，新竹市警察局9月1日起將在各重要路口，採強勢勤務作為及柔性宣導，希望市民注意配合，並建立起路口停讓行人的觀念。

交通隊指出，路口是人車交會最密集地方，易發生各類碰撞事故，根據歷年統計，交通事故中約有6成發生於路口。為加強路口安全，9月1日起將展開為期1個月的路口安全大執法，以減少事故並建立路口停讓文化，其中「汽機車路口不停讓行人」及「行人未依規定走行人穿越道」均為執法重點。

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專案執行初期，將擇定轄內易肇事及易違規路口為加強取締重點路段，包括公道五慈雲路口、西大食品路口、光復東光路口、西大林森路口、中華經國路口（南北二端）、西大北大路口、慈雲埔頂路口、經國牛埔路口及東光忠孝路口等路段。

警方取締重點以汽機車行經行人穿越道時未減速或不暫停禮讓行人，處罰1200元至3600元，行人部分除擅自穿越車道外，不依標誌、標線、號誌指示和警察指揮，及在交通頻繁道路奔跑、追逐或坐、臥、站，足以影響交通者，均處罰300元。

交通隊呼籲市民，每一個人都有機會扮演駕駛人和行人的角色，希望駕駛人對待行人就像對待家人一般，而行人也能表現出「你讓我，我敬你」的態度，快速的通過路口；建立車輛與行人互相尊重禮讓的用路行為，大家共同為交通禮讓的社會盡一份心力。

另外，為提升兒童安全，9月1日起幼童乘坐後向式幼童用安全座椅由1歲延長至2歲，但仍建議2歲以上孩童仍可面向後，不過因兒童高矮胖瘦都有不同，家長可依兒童個案情形選擇適合的方式乘坐。至於4歲到12歲或是18公斤到36公斤的兒童，建議使用兒童安全座椅或是增高型坐墊，提供兒童乘車時有相當程度的保護；若家長上路違規沒使用，依法可開罰1500元至3000元。

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