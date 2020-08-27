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    首頁　>　社會

    為籌父醫藥費及兒車禍賠償費 退輔會專員貪18000元被訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2020-08-27 16:36:48

    〔記者王定傳／新北報導〕國軍退除役官兵輔導委員會新北市榮民服務處張姓專員，為了籌措父親醫療費及兒子車禍賠償費，偽造6名榮民及遺眷的印文，向新北市榮民服務處，詐取急難救助金18000元，新北地檢署今依違反貪污治罪條例「利用職務上機會詐欺財物」等罪嫌將張男起訴，考量他自首繳回犯罪所得，請法院減輕其刑。

    檢方調查，2017年11月及12月間，張男為了籌措父親醫療費及兒子車禍賠償費，先透過電腦系統，在「新北市榮民服務處服務對象訪視服務記錄」中，偽造有探視過6名榮民及遺眷，指他們「有極重度、重度或中度身心障礙，年邁多病，經常就醫，生活清苦」，經訪視後協助他們申請急難慰助。

    張男隨後依樣畫葫蘆，在「急難救助金申請單及單據」上，偽造上述不實探視記錄，並偽蓋6名榮民及遺眷的印章，向新北市榮民服務處詐得18000元。

    據了解，張男假裝有訪視的6名榮民及遺眷中，有2名榮民早已過世，張男仍假借協助申請急難救助金名義，以2名過世榮民身分詐領款項。

    檢方偵辦時，張男坦承犯行，檢方認為他觸犯刑法行使不實登載文書、準公文書、行使偽造私文書罪嫌，及違反貪污治罪條例「利用職務上機會詐欺財物」罪嫌，請法院從一重以利用職務上機會詐欺財物論處，但考量他自首繳回犯罪所得，請法院依法減輕其刑。

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