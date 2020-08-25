賄款藏冰箱！ 那瑪夏區長白樣2任索賄2000萬被起訴

前那瑪夏區長白樣涉嫌索賄被起訴。（記者蔡清華翻攝）

2020-08-25 18:47:38

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市無黨籍那瑪夏區長白樣．伊斯理鍛，涉嫌利用職務上督管區公所公共工程之機會，收取廠商賄款逾2000萬元，橋頭地檢署今天偵查終結，依貪污治罪條例罪嫌起訴，市府今年4月間已停止其區長職務，靜待司法調查。

檢方調查，白樣涉嫌於第1屆及第3屆任期間，利用綜理區政，指揮監督所屬公務員辦理工程採購之機會，疑似有「收受賄款，內定得標廠商」、「向得標廠商收取賄款」及「洩漏底價協助特定廠商得標」等不法犯行。

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檢方發現，白樣索賄方式五花八門，除了直接拿現金，還曾要求業者把60萬元現金，先冰在辦公司的冰箱內，他過一段時間之後，再回頭開冰箱索取，賄款金額多依工程決標金額按8％至18％不等之比例計算，累計兩任區長初估不法收賄金額逾2000萬元。

白樣涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪、不違背職務收受賄賂罪、刑法準收賄罪及洩密罪等罪嫌聲押獲准；廠商陳姓（39歲）、林姓（50歲）分別以20萬、10萬元交保，李姓廠商由檢察官諭知以五萬元交保。

檢方指出，白樣自始至終均否認犯行，飾詞狡辯，犯後態度不佳，且其於尚未上任前，即利用其為準區長之身分介入那瑪夏區公所之業務索賄惡性重大，請從重量刑，並請諭知褫奪公權8年以上，以昭炯戒。

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