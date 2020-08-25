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    中科院集體貪污弊案 歷經10年審理終宣判

    中科院集體貪污弊案，桃園地院歷經10年審理終於在今天宣判。（記者鄭淑婷攝）

    中科院集體貪污弊案，桃園地院歷經10年審理終於在今天宣判。（記者鄭淑婷攝）

    2020-08-25 20:12:17

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］國家中山科學研究院楊姓技正等人，於2007年被查獲涉及收賄並於承辦採購案時圖利特定廠商圍標，桃園地檢署在2010年11月偵結起訴，因起訴犯罪事實繁雜、涉及標案大量且專業，桃園地院歷經多年審理於今天宣判，楊姓男子等6名公務員及4名廠商，分別被依貪污罪判處2月至5年2月不等徒刑。

    判決指出，楊、何、曾、王、張及林姓男子等6人，過去在中科院分別擔任採購案申購單位代表及承辦人，負責詢價及審標工作，辦理的採購案包括飛機射控、冷卻檢測器研究零組件等；其中，楊男私下將標案料件及預算洩漏給特定廠商，並指示依其報價圍標，從中收賄近186萬元，還盜賣中科院資產64萬餘元，何、曾、王、張及林姓男子也以同樣手法向廠商收賄。

    檢調於2007年發動搜索，桃園地檢署在2010年11月偵結起訴，因起訴犯罪事實繁雜、涉及標案大量且專業，桃園地院審理多年加上調動、更換承審法官，遲遲無法結案，直到去年成立積案清理小組密集審理，終於在今天宣判。

    法官於判決中指出，楊男等6人利用職權向廠商收賄，有侮官箴、致生民怨，損及採購公正公平，依貪污罪分別判處楊男5年2月、何男2年、曾男3年、王男4年4月、張男4年2月及林男4月徒刑，另4名廠商蔡姓、林姓、許姓男子及楊姓女子，則分別被判刑1年4月、1年4月、2月、1年2月，部分人獲緩刑，全案可上訴。

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