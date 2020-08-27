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    首頁　>　社會

    膠筏遭長浪衝擊翻覆 漁民游上岸和海巡聯手救船

    蔡男膠筏翻覆，大家合力拉回岸際，擇日再來吊掛。（記者陳彥廷翻攝）

    蔡男膠筏翻覆，大家合力拉回岸際，擇日再來吊掛。（記者陳彥廷翻攝）

    2020-08-27 14:49:42

    ［記者陳彥廷／屏東報導］今天早上8時許，屏東林邊蔡姓漁民駕膠筏往林邊溪出海口北岸凸堤海域欲作業，但竟遭這波西南風所帶來的長浪衝擊導致翻覆，蔡男雖憑藉自身水性游回岸邊，但第五岸巡隊水利安檢所海巡同仁，不忍蔡男眼睜睜看著賴以維生膠筏就此報銷，最後和當地民眾攜手合作，並成功將翻覆膠筏拖救上岸。

    巴威颱風颱風尾所引進的西南風，所帶來的雨勢狂掃台灣西南部，屏東地區周邊海域皆有中、大浪情形，再加上林邊海域一帶較少消波阻絕設施，3到5公尺大浪更是層出不窮，今天早上8時許，蔡姓漁民獨自駕駛膠筏出海作業，航經林邊溪北岸凸堤海域，遭突如其來的側邊湧浪衝擊，導致膠筏隨即翻覆。

    所幸蔡男憑藉自身水性游泳上岸，第五岸巡隊水利安檢所接獲通報後，立即啟動救援機制赴現場，並向蔡姓漁民進行檢傷及關懷，所幸蔡男並未出現明顯外傷，他也表示不必送醫，只是非常憂心在海中載浮載沉的膠筏。

    維生的膠筏在風雨中飄搖，蔡男顧不得自己才剛在驚淘駭浪中獲救，在現場焦急的看著自己的膠筏很可能被海浪打到解體，現場的海巡同仁眼看蔡男的行為，亦是相當不忍他的膠筏就此葬送大海，再偕同在場民眾聯手將膠筏扶正拖拉至岸際，並由蔡姓漁民擇日再將其吊掛運離。

    蔡男膠筏翻覆，大家合力拉回岸際，擇日再來吊掛。（記者陳彥廷翻攝）

    蔡男膠筏翻覆，大家合力拉回岸際，擇日再來吊掛。（記者陳彥廷翻攝）

    蔡男膠筏翻覆，大家合力拉回岸際，擇日再來吊掛。（記者陳彥廷翻攝）

    蔡男膠筏翻覆，大家合力拉回岸際，擇日再來吊掛。（記者陳彥廷翻攝）

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